Son dakika haber! Damperi açılan kamyon PTS kameralarının olduğu takı devirdi - Son Dakika

Son dakika haber! Damperi açılan kamyon PTS kameralarının olduğu takı devirdi

Son dakika 3. sayfa haberi... Manisa'da plaka tanıma sistemi kameralarının takılı olduğu yol üstündeki tak, bir kamyon damperinin aniden açılması sonucu yola devrildi.

Manisa'da plaka tanıma sistemi kameralarının takılı olduğu yol üstündeki tak, bir kamyon damperinin aniden açılması sonucu yola devrildi. Devrilen tak çift geliş gidiş olan yolu tamamen kaplarken kaza anında yoldan araç geçmemesi olası bir faciayı önledi.

Manisa'nın Yunusemre ilçesi Güzelyurt Mahallesi'ndeki Menemen Caddesi'nde Sami Y.'nin kullandığı 19 LL 750 plakalı hafriyat kamyonu seyir halindeyken damperinin açılması sonucu Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kameralarının takılı olduğu takı yerinden söktü. Çift gidiş geliş olan caddede kaza anında araç olmaması olası bir faciayı önledi.

Kaza nedeniyle Manisa-Menemen yolunun bir kısmı ulaşıma kapatılırken trafiğin aksatılmaması için trafik yan yollardan verildi. Kamyon sürücüsü damperin açıldığının farkına varamadığını ve bir anda büyük bir gürültüyle kameraların takılı olduğu takın dampere takılarak yola düştüğünü söyledi.

Kaza sonrası olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken devrilen takta bulunan kameralar dikkatle sökülerek bakım ve kontrol için emniyete götürüldü. Yaklaşık 2 saat trafiğe kapalı kalan kısım takın yoldan kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı. - MANİSA

Son dakika haber! Damperi açılan kamyon PTS kameralarının olduğu takı devirdi
Son dakika haber! Damperi açılan kamyon PTS kameralarının olduğu takı devirdi
Son dakika haber! Damperi açılan kamyon PTS kameralarının olduğu takı devirdi
Son dakika haber! Damperi açılan kamyon PTS kameralarının olduğu takı devirdi
Son dakika haber! Damperi açılan kamyon PTS kameralarının olduğu takı devirdi
Son dakika haber! Damperi açılan kamyon PTS kameralarının olduğu takı devirdi
Son dakika haber! Damperi açılan kamyon PTS kameralarının olduğu takı devirdi

Menemen, Manisa, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2020 14:23 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! Damperi açılan kamyon PTS kameralarının olduğu takı devirdi - Son Dakika

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