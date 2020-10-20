Son dakika haberi! Değersiz Belarus parası ile insanları dolandıran şahıslar gözaltına alındı - Son Dakika

- Değersiz Belarus parası ile insanları dolandıran şahıslar gözaltına alındı

İhtiyaç sahiplerine yardım edeceğiz diyerek dolandırdılar

Değersiz paraları verip aldıkları 1 kilogram altın ile ortadan kayboldular

İstanbul'da yakalan 3 kişiden 2'si tutuklandı

SAKARYA - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yardım parası dağıtacaklarını söyleyerek değeri olmayan Belarus Rublesi ile bir şahsı 1 kilo altınını alarak dolandıran yabancı uyruklu 3 kişi, polisin takibi sonucu yakalandı. Şüphelilerden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Adapazarı ilçesinde yabancı uyruklu A.H.,ve Ö. H.T., isimli 2 erkek şahıs başka bir yabancı uyruklu kadına ihtiyaç sahiplerine para yardımı yapmak istediklerini söyleyerek yanlarında bulunan 96 bin Belarus Ruble'sini gösterdiler. Bu yardım paralarının bir miktarını dağıtmasını geri kalanını da kendisinin almasını isteyen yabancı uyruklu şahıslar, yardım paraları dağıtılana kadar verilecek paraların karşılığında teminat istediler. Çok sayıda Belarus parasını bir arada gören kadın ise teminat bedeli olarak tanımadığı şahıslara evinde bulunan yaklaşık 1 kilogram ağırlığındaki altını verip, 96 bin Belarus parasını aldı. Aldığı yardım paralarını Türk lirasına çevirmek için Döviz bürosuna giden kadın Belarus Rublesinin değersiz olduğunu öğrendikten sonra yabancı uyruklu şahıslara ulaşamayınca dolandırıldığını anlayarak polise başvurdu.

Meydana gelen Dolandırıcılık olayı ile alakalı çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik-Dolandırıcılık büro ekiplerince yüzlerce araç incelemesinden sonra belirlenen eşkale uyan 2 kişinin içinde bulunduğu bir aracın İstanbul iline kaçtığı tespit edildi. Polis ekiplerince İstanbul Esenyurt ilçesinde belirlenen adrese yapılan operasyonda yabancı uyruklu A.H. ve Ö.H.T. isimli şahıslar gözaltına alındı. Şahısların evlerinde yapılan arama çalışmasında ise yüklü miktarda dolar ile çok sayıda altın ziynet eşyası ele geçirildi.

Sorgulanmak üzere İstanbul'dan, Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen 2 şüpheli işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.