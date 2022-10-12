Antalya haber | Antalya'da yabancı bandıralı gemide 183 kilo 738 gram kokain ele geçirildi - Son Dakika
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Antalya haber | Antalya'da yabancı bandıralı gemide 183 kilo 738 gram kokain ele geçirildi

12.10.2022 12:45
Antalya haber | Antalya'da yabancı bandıralı gemide 183 kilo 738 gram kokain ele geçirildi

Antalya haber... Antalya'da yabancı bandıralı bir gemiye düzenlenen operasyonda 183 kilo 738 gram kokain ele geçirildi.

Antalya'da yabancı bandıralı bir gemiye düzenlenen operasyonda 183 kilo 738 gram kokain ele geçirildi.

Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı ve Antalya Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, "Antalya Ticari Limanı'nda bağlı bulunan yabancı bandıralı bir ticari geminin yanında şüpheli bir lastik bot dolaştığı ve deniz yüzeyinde valiz büyüklüğünde şüpheli paketler olduğu" ihbarı üzerine harekete geçti.

Ekiplerce saat 04.36'da gerçekleştirilen şafak operasyonunda, ticari geminin yanında deniz yüzeyinde 8 paket ele geçirildi. Söz konusu geminin yanındaki lastik botta dalgıç kıyafetli bir şüpheli tespit edilerek bilgisine başvurulmak üzere Antalya Sahil Güvenlik İskelesi'ne götürüldü.

Ele geçirilen 8 valiz büyüklüğündeki şüpheli paketlerde narkotik köpeğinin tepki vermesi üzerine yapılan aramada yaklaşık birer kilogramlık 155 paket halinde toplam 183 kilo 738 gram kokain bulundu.

Operasyonla ilgili soruşturmanın çok yönlü devam ettiği bildirildi.

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Kaynak: AA

Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü, Antalya, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Antalya haber | Antalya'da yabancı bandıralı gemide 183 kilo 738 gram kokain ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya haber | Antalya'da yabancı bandıralı gemide 183 kilo 738 gram kokain ele geçirildi - Son Dakika
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