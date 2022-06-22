Son dakika 3. sayfa: Denizli itfaiyesi Marmaris'teki yangın söndürme çalışmalarına destek veriyor

Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaşanan orman yangınına ekip gönderdi. Denizli Büyükşehir Belediyesi Marmaris ilçesinde devam eden orman yangını söndürme faaliyetlerine 5 araç ve 12 personel ile katılıyor.

Geçen yıl Muğla ve Antalya'da çıkan orman yangınlarına kayıtsız kalmayarak, itfaiye ekiplerini yangın bölgesine gönderen Denizli Büyükşehir Belediyesi, dün akşam saatlerinde Marmaris ilçesinde başlayan orman yangınının söndürülmesine destek olmak için ekiplerini sevk etti. Yangının yaşandığı Marmaris ilçesinin Hisarönü Mahallesi'ne Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na ait 2 arazöz ve 1pikap, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı'na ait ise 2 su tankeri ile birlikte toplam 12 personel intikal etti. Yangın söndürme ve soğutma faaliyetlerine katılan ekipler, Bördübet mevkiindeki ormanlık bölgede sürdürülen çalışmalara destek vermeye başladı. Yangın söndürme çalışmalarına katılan ekipler su tankerleriyle de orman yangın söndürme arazözlerine su ikmali yapıyor.

Başkan Zolan'dan geçmiş olsun mesajı

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, yangın dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak Muğla ve Marmaris'e geçmiş olsun dileğinde bulundu. Denizli Büyükşehir Belediyesinin tüm imkanları ile her zaman desteğe hazır olduğunu kaydeden Başkan Zolan, devletin tüm olanakları ile yangın bölgesinde bulunduğunu kaydederek, "Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Dualarımız Marmaris ile Allah'ım ülkemizi afet ve belalardan korusun. Allah'ım yangınla mücadele eden tüm kahramanlarımızın yar ve yardımcısı olsun" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ