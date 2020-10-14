Son dakika 3. sayfa: Devrilen ağacın altında kalan marangoz hayatını kaybetti - Son Dakika

Jandarma ekiplerinin olay yeri incelemesinin ardından savcılık tarafından olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - ERZİNCAN

Kemaliye'ye bağlı Esence köyünde meydana gelen olayda, marangoz Mehmet Okçu, kestiği ağacın üzerine devrilmesi sonucu hayatını kaybetti. Vatandaşlar tarafından ağacın altından çıkarılan Okçu'nun cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

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Avukat koca, karısının kendisini terk edip cinci hocaya kaçmasına isyan etti: Anormal münasebeti acı ile görmekteyim