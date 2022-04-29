Devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika
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Devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti

29.04.2022 12:59

Devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybettiGAZİANTEP Gaziantep'te, tarla sürme işlemi yaparken devrilen traktörün sürücüsü ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti

GAZİANTEP Gaziantep'te, tarla sürme işlemi yaparken devrilen traktörün sürücüsü ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün öğle saatlerinden sonra Şahinbey ilçesi kırsal Sırasöğüt Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 55 yaşındaki çiftçi Hanifi Kırtak, tarlasını sürerken üzerinde bulunduğu traktörün direksiyon hakimiyeti kayboldu. Direksiyon hakimiyeti kaybolan traktör kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Olay sonrası traktör sürücüsü Hanifi Kırtak, ağır yaralandı.

Hastanede hayatını kaybetti

Olaydan bir süre sonra kazayı fark eden Kırtak'ın yakınları ile mahalle halkı, durumu, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, traktör kazası sonucu ağır yaralanan Hanifi Kırtak'a ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Talihsiz adam, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Cenaze ailesine teslim edildi

Hayatını kaybeden Hanifi Kırtak'ın cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Cenazenin Sırasöğüt Mahallesi'nde defnedileceği öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.

Devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti
Devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti
Devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti
Devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika


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