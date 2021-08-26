Son dakika 3. sayfa: Devriye atan jandarma ekipleri, hırsızları suçüstü yakaladı - Son Dakika

Elazığ'da inşaat alanında hırsızlık yapan zanlılar, bu sırada bölgede devriye görevinde olan jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Elazığ İl Jandarma Komutanlığınca hırsızlık olaylarının olmaması ve teşebbüste bulunanların yakalanabilmesi amacıyla jandarma devriyeleri gece-gündüz aralıksız olarak çalışmalarına devam ediyor. Jandarma ekiplerince icra edilen devriye faaliyeti esnasında Elazığ Hankendi Sarılık köyünde yapılmakta olan TOKİ konutlarının kontrolü esnasında çalışma olmamasına rağmen konutlar içerisinde araç olduğu görüldü. Ekipler hırsızlık olayının olabileceğini değerlendirilerek kontrol ettikleri araçta bazı malzemelerin bulunduğunu tespit etti. Jandarma ekipleri tarafından TOKİ konut inşaatlarında şüphelilerin yakalanabilmesi amacıyla yapılan arama sonucunda S.D. ve A.K iki şüpheli inşaattaki malzemeleri sökerken suçüstü yakalandı.

Jandarma ekiplerince malzeme tespitinde araçta olan 30 adet tuvalet musluğu, 11 adet çeşme bataryası, 7 adet su saati, 7 adet pislik tutucu ve 10 metre uzunluğunda elektrik kablosunun olduğu tespit edilerek şüpheliler gözaltına alındı. S.D. ve A.K. isimli iki şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak Elazığ T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. - ELAZIĞ