Son dakika 3. sayfa: Didim'de uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Aydın'ın Didim ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda yakalanan bir kişi sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM grup amirliğince uyuşturucu madde kullanımı ve ticareti ile mücadele kapsamında ikametten uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlatıldı. Y.K. isimli şahıs 1.28 gram sentetik kannobinoid maddesi ile yakalandı. Şahıs hakkında uyuşturucu madde kullanmaktan işlem yapılarak, devam eden çalışmalarda ve yapılan ikamet aramasında 3.50 gram esrar maddesi, 2 bin 450 Türk Lirası, uyuşturucu paketlemede kullanılan çok sayıda metaryaller ele geçirildi. Uyuşturucu Madde Ticareti suçundan gözaltına alınan İ.I. sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN