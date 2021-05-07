Son dakika 3. sayfa: Didim'de uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Son dakika 3. sayfa: Didim'de uyuşturucu operasyonu

07.05.2021 12:48
Son dakika 3. sayfa: Didim'de uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Son dakika haberler: Aydın'ın Didim ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda yakalanan bir kişi sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Aydın'ın Didim ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda yakalanan bir kişi sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM grup amirliğince uyuşturucu madde kullanımı ve ticareti ile mücadele kapsamında ikametten uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlatıldı. Y.K. isimli şahıs 1.28 gram sentetik kannobinoid maddesi ile yakalandı. Şahıs hakkında uyuşturucu madde kullanmaktan işlem yapılarak, devam eden çalışmalarda ve yapılan ikamet aramasında 3.50 gram esrar maddesi, 2 bin 450 Türk Lirası, uyuşturucu paketlemede kullanılan çok sayıda metaryaller ele geçirildi. Uyuşturucu Madde Ticareti suçundan gözaltına alınan İ.I. sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Son dakika 3. sayfa: Didim'de uyuşturucu operasyonu
Son dakika 3. sayfa: Didim'de uyuşturucu operasyonu

Uyuşturucu, Hisarcık, Aydın, Didim, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: Didim'de uyuşturucu operasyonu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Galatasaray'a gitmesine engel olunan Seleznyov: Hayatımın fırsatıydı, hüngür hüngür ağladım Galatasaray'a gitmesine engel olunan Seleznyov: Hayatımın fırsatıydı, hüngür hüngür ağladım Ünlü türkücü Aydın Aydın arı kostümü giydi, hayvanlarla helalleşti Ünlü türkücü Aydın Aydın arı kostümü giydi, hayvanlarla helalleşti Çin'den dünyayı rahatlatacak açıklama: Kontrolden çıkan roketin zarara yol açma riski son derece düşük Çin'den dünyayı rahatlatacak açıklama: Kontrolden çıkan roketin zarara yol açma riski son derece düşük Demet Akalın, Türk yetkililere seslendi: Turistlere testi mecburi kılın Demet Akalın, Türk yetkililere seslendi: Turistlere testi mecburi kılın Üreticilere 1,5 milyar liralık destek ödemesi bugün itibarıyla hesaplara yatacak Üreticilere 1,5 milyar liralık destek ödemesi bugün itibarıyla hesaplara yatacak 16 ünlü isimden ilham alan cerrahlar 'mükemmel kadın'ı çizdi 16 ünlü isimden ilham alan cerrahlar 'mükemmel kadın'ı çizdi Ölen eşinin cenazesiyle sabaha kadar uyudu! Polis ölümü şüpheli buldu Ölen eşinin cenazesiyle sabaha kadar uyudu! Polis ölümü şüpheli buldu TFF, Fenerbahçe'nin kural hatası başvurusunu reddetti: İncelendi, kural hatası yok TFF, Fenerbahçe'nin kural hatası başvurusunu reddetti: İncelendi, kural hatası yok

Son Dakika Haberleri
14:23 Son Dakika! Erdoğan'dan Bahçeli'nin açıkladığı yeni anayasa taslağıyla ilgili ilk yorum: Bizim hazırlığımız da bitmek üzere
14:17 Galatasaray'a gitmesine engel olunan Seleznyov: Hayatımın fırsatıydı, hüngür hüngür ağladım
14:04 Merak edilen soruya yanıt geldi! Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Ramazan Bayramı namazı camilerde kılınacak
13:56 Çin'den dünyayı rahatlatacak açıklama: Kontrolden çıkan roketin zarara yol açma riski son derece düşük
13:51 Mustafa Cengiz Yönetimi, seçim sürecine dahil olan Divan Kurulu'nu karşısına aldı! Galatasaray camiası birbirine girdi
13:44 Geleceğin futbol yıldızı olmak isteyen 16 yaşındaki gencin hayallerini İsrail askerleri söndürdü
13:38 Demet Akalın, Türk yetkililere seslendi: Turistlere testi mecburi kılın
13:36 Fransızlar izdiham çıkardı! Burak Yılmaz'a sevgi gösterisi
13:04 16 ünlü isimden ilham alan cerrahlar 'mükemmel kadın'ı çizdi
13:01 ABD, Türkiye'yi hukuksuz olarak F-35 programından çıkarmıştı! Çözüm için yeniden diyalog başlayacak
Son Dakika! Erdoğan'dan Bahçeli'nin açıkladığı yeni anayasa taslağıyla ilgili ilk yorum: Bizim hazırlığımız da bitmek üzere Son Dakika! Erdoğan'dan Bahçeli'nin açıkladığı yeni anayasa taslağıyla ilgili ilk yorum: Bizim hazırlığımız da bitmek üzere         
14:23
Merak edilen soruya yanıt geldi! Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Ramazan Bayramı namazı camilerde kılınacak Merak edilen soruya yanıt geldi! Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Ramazan Bayramı namazı camilerde kılınacak         
14:04
Son Dakika: Tam kapanmada manuel doldurulan izin belgelerinin geçerlilik süresi uzatıldı Son Dakika: Tam kapanmada manuel doldurulan izin belgelerinin geçerlilik süresi uzatıldı         
13:59
Mustafa Cengiz Yönetimi, seçim sürecine dahil olan Divan Kurulu'nu karşısına aldı! Galatasaray camiası birbirine girdi Mustafa Cengiz Yönetimi, seçim sürecine dahil olan Divan Kurulu'nu karşısına aldı! Galatasaray camiası birbirine girdi         
13:52
Fransızlar izdiham çıkardı! Burak Yılmaz'a sevgi gösterisi Fransızlar izdiham çıkardı! Burak Yılmaz'a sevgi gösterisi         
13:36
"20'li yaşlar" akımı için önemli uyarı: Yüz ifadeleriniz kopyalanabilir         
13:16
ABD, Türkiye'yi hukuksuz olarak F-35 programından çıkarmıştı! Çözüm için yeniden diyalog başlayacak ABD, Türkiye'yi hukuksuz olarak F-35 programından çıkarmıştı! Çözüm için yeniden diyalog başlayacak         
13:01
Sedat Peker'e, Tolga Ağar cephesinden cevap geldi: İftiraları reddediyorum, hukuki işlemler başlatacağım Sedat Peker'e, Tolga Ağar cephesinden cevap geldi: İftiraları reddediyorum, hukuki işlemler başlatacağım         
12:24
Marketlerde 'Tedbirli yeni dönem' başladı! Hangi ürünler yasak, hangi ürünler serbest? Marketlerde 'Tedbirli yeni dönem' başladı! Hangi ürünler yasak, hangi ürünler serbest?         
12:10
Oyuncu Gerard Butler ve sevgilisinin diş romantizmi! Önce temizledi, sonra öpmeye doyamadı Oyuncu Gerard Butler ve sevgilisinin diş romantizmi! Önce temizledi, sonra öpmeye doyamadı         
11:54
"İmamoğlu'nu ben şikayet ettim" diyen Tokatspor Kulübü Başkanı'nı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Dairesi Başkanlığı yalanladı         
11:45
El konan 24 lüks otomobille, devleti 27 milyon lira zarara uğrattılar El konan 24 lüks otomobille, devleti 27 milyon lira zarara uğrattılar         
11:43
Bakan Soylu'dan ''Tam kapanma uzayacak mı? '' sorusuna cevap geldi: Böyle bir değerlendirme yok Bakan Soylu'dan ''Tam kapanma uzayacak mı? '' sorusuna cevap geldi: Böyle bir değerlendirme yok         
11:32
Pınar Altuğ'dan takipçisine jet 'Yemek' yanıtı: O yemeği bulamayanlar Instagram'a da giremiyordur Pınar Altuğ'dan takipçisine jet 'Yemek' yanıtı: O yemeği bulamayanlar Instagram'a da giremiyordur         
11:07
Mahalleli, mezarlığa dadanan köpek sürüsü yüzünden kabus yaşıyor Mahalleli, mezarlığa dadanan köpek sürüsü yüzünden kabus yaşıyor         
10:58
Lüks sitede iki kadın saatlerce birbirine girdi: Güvenlik bile ayıramadı Lüks sitede iki kadın saatlerce birbirine girdi: Güvenlik bile ayıramadı         
10:39
Ailenin son umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan! Şehidin ismi havaalanından siliniyor Ailenin son umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan! Şehidin ismi havaalanından siliniyor         
10:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2021 14:30:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika 3. sayfa: Didim'de uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement