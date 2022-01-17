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Şişli'de taksi sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirildi - Son Dakika

Şişli'de taksi sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirildi

17.01.2022 13:23

Şişli'de taksi sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirildiİSTANBUL İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri ticari taksilere yönelik Şişli Büyükdere Caddesi'nde denetim yaptı.

Şişli'de taksi sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirildi

İSTANBUL İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri ticari taksilere yönelik Şişli Büyükdere Caddesi'nde denetim yaptı. Yapılan denetimlerde 2 sürücüye seyir halinde telefon kullanmaktan toplam 854 TL para cezası kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri ticari taksilere yönelik Şişli Büyükdere Caddesi'nde denetim yaptı. Denetimde durdurulan araçların ruhsatı, belediye izin belgeleri ve sürücülerin ehliyetleri kontrol edildi. Yapılan denetimler kapsamında iki sürücüye araç kullanırken telefon kullanmakta toplam 854 TL para cezası kesildi. Denetimler kapsamında ceza kesilen bir sürücü telefona bakmadığı konusunda ısrar edip, ispat isteyince polis ekiplerine zor anlar yaşattı.

"Gelsin konuştuğumu ispat etsin"

Araç içerisinde telefon kullanmaktan ceza yiyen ve ısrarla telefon kullanmadığını iddia ederek polis ekiplerine zor anlar yaşatan taksi sürücüsü Ahmet Kaya, "Telefonla konuşmadım. Kim diyor onu, gelsin buraya ispat etsin. Gelsin konuştuğumu ispat etsin. Ben telefonla konuşmadım. Konuştuğum en son dakikayı size göstereyim. Telefonla konuşsam dakikası olur zaten. Orada şarjda duruyordu, az önce çıkardım. Yapmayın Allah aşkına. Bana getirir misiniz o telefonla konuştu diyeni. İspat etsin. Telefonla nasıl konuşabilirim. Ben size anlatabiliyor muyum? Türkçe mi konuşuyorum, yabancı dilde mi konuşuyorum" diyerek önce cezayı imzalamadı.

"O telefonu elime aldıysam ellerim kökünden kırılsın"

Polis ekiplerine direnmekte ısrar eden Kaya, "Siz beni anlıyor musunuz? Bunu gören kişi gelsin, ispat etsin, belge göstersin bana. İspat istiyorum resimli olarak. O telefonu elime aldıysam ellerim kökünden kırılsın. Cezamı alayım o zaman. Ben ispat istiyorum. İspat edilsin 2 bin TL ödemeye razıyım" diye konuştu.

"İnsanlara maske tak demekten yorulduk"

Öte yandan maske takmadığı için yolcuyu almadığını söyleyen bir sürücü ise, maske takmayan yolculara sitem ederek, " Yolculara maske tak demekten yorulduk" dedi.

Maske takmayan yolcuyu önce uyardığını ve maske takmamakta direnince de arabaya almadığını söyleyen taksi sürücüsü Hacı Mehmet Yaman, " Masken var mı diye sordum. Yok dedi. Ben ne yapayım şimdi? Ben bütün gün bu maskeyi takıyorum. Ben hangi biriyle uğraşayım. Kimse maske takmıyor. Benim suçum ne? Beni yolun ortasında durdurdu. Maskesi takılı olsa neyse. Ben bu maskeyi sürekli takıyorum. İnsanlara maske tak demekten yorulduk. Ben kaç yıldır bu işi yapıyorum, bir sabıkam bir şeyim var mı? Burada benim suçum ne? Ben yalan söylemem" diyerek kendini savundu. Polis ekipleri de sürücüyü cezai işlem uygulamadı.

Şişli'de taksi sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirildi
Şişli'de taksi sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirildi
Şişli'de taksi sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirildi
Şişli'de taksi sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirildi
Şişli'de taksi sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirildi
Şişli'de taksi sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirildi
Şişli'de taksi sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirildi
Şişli'de taksi sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirildi
Şişli'de taksi sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirildi
Şişli'de taksi sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirildi
Şişli'de taksi sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirildi
Şişli'de taksi sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirildi
Şişli'de taksi sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirildi

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Trafik Şube Müdürlüğü, Büyükdere Caddesi, Cep Telefonu, İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Şişli'de taksi sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirildi - Son Dakika


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