Diyarbakır'da kadına çarpan kamyonet sürücüsü ehliyetsiz ve alkollü çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Diyarbakır'da kadına çarpan kamyonet sürücüsü ehliyetsiz ve alkollü çıktı

06.05.2022 14:21

Diyarbakır'da kadına çarpan kamyonet sürücüsü ehliyetsiz ve alkollü çıktıDİYARBAKIR Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde dün sabah saatlerinde kamyonet sürücüsünün çarptığı kadın hayatını kaybetti.

Diyarbakır'da kadına çarpan kamyonet sürücüsü ehliyetsiz ve alkollü çıktı

DİYARBAKIR Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde dün sabah saatlerinde kamyonet sürücüsünün çarptığı kadın hayatını kaybetti. Acı detay hastanede ortaya çıktı. Gözaltına alına sürücü, alkollü ve ehliyetsiz çıktı.

Olay, dün sabah saatlerinde Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde Siverek Caddesi üzerinde meydan gelmişti. Edinilen bilgilere göre, 2020 yılında alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulan Turan K. idaresindeki 06 DC 6345 plakalı kamyonet, yolun karşısına geçmeye çalışan 2 çocuk annesi Serap Gül'e çarptı. Kazanın ardından Turan K., olay yerinden kaçtı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Serap Gül'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri, kaçan sürücüyü kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili yapılan detaylı inceleme sonucu hastane raporunda Turan K.'nin ehliyetsiz ve kaza anında alkollü olduğu belirlendi. Kazaya ilişkin yeni görüntülerde ortaya çıktı.

Diyarbakır'da kadına çarpan kamyonet sürücüsü ehliyetsiz ve alkollü çıktı
Diyarbakır'da kadına çarpan kamyonet sürücüsü ehliyetsiz ve alkollü çıktı
Diyarbakır'da kadına çarpan kamyonet sürücüsü ehliyetsiz ve alkollü çıktı
Diyarbakır'da kadına çarpan kamyonet sürücüsü ehliyetsiz ve alkollü çıktı
Diyarbakır'da kadına çarpan kamyonet sürücüsü ehliyetsiz ve alkollü çıktı
Diyarbakır'da kadına çarpan kamyonet sürücüsü ehliyetsiz ve alkollü çıktı

YORUMLAR
500
Ehliyetsiz sürücü, otomobille motosiklete çarptı; Erkan öldü, babası yaralı Ehliyetsiz sürücü, otomobille motosiklete çarptı; Erkan öldü, babası yaralı Alkollü sürücü takla atan otomobilden burnu bile kanamadan çıktı Alkollü sürücü takla atan otomobilden burnu bile kanamadan çıktı

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Diyarbakır'da kadına çarpan kamyonet sürücüsü ehliyetsiz ve alkollü çıktı - Son Dakika


Son Dakika
17:20 Bakan Soylu ve Özdağ arasındaki polemiğe AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklama geldi: Provokasyonlara geçit vermeyeceğiz
17:09 19 yaşındaki Asiye Nur Atalay'ı sokak ortasında öldüren katil zanlısı tutuklandı
17:04 Avrasya Araştırma'dan son seçim anketi: Erdoğan üç ihtimalde de kaybediyor
16:59 ABD eski Savunma Bakanı Esper'den itiraf: Trump, Meksika'daki uyuşturucu laboratuvarlarına füze yağdırmayı planlıyordu
16:52 Sezona yıldızsız formayla giren Fenerbahçe 5.yıldızlı formalarla sahaya çıkmaya hazırlanıyor
16:48 Zelenski'den Rusya'ya: Azovstal fabrikasına sığınan askerler ve sivilleri öldürürseniz ateşkes imkansız hale gelir
16:23 Ziraat Bankası'nın eski yöneticisi: Asgari ücret 6500 lira olmalı
16:22 Eski futbolcu Ersen Martin kalp krizi geçirdi: Durumu ciddi
16:18 Kazı Kazan talihlisi, başta almaktan vazgeçtiği kuponla 1 milyon lira kazandı!
16:15 Başkan Ali Koç'tan kritik basın toplantısı! Trabzonspor'a sert sözler: Açtığınız pankart ile bu olaya sahip çıktınız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2022 17:29:51. #1.13#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da kadına çarpan kamyonet sürücüsü ehliyetsiz ve alkollü çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement