Son dakika 3. sayfa: Diyarbakır'daki silahlı kavga hırsızlık suçlaması nedeni ile çıkmış - Son Dakika

Diyarbakır'daki silahlı kavga hırsızlık suçlaması nedeni ile çıkmış

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da bugün iki grup arasında çıkan ve 2 kişinin yaralandığı silahlı kavganın, taraflardan birinin diğerini evlerini soymakla suçlamasının ardından çıktığı öğrenildi.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi 896 sokakta 2 grup arasında akşam saatlerinde silahlı kavga çıktı. Olayda A.T. ve Y.T. vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlar nedeni ile yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Güvenlik güçlerince yapılan incelemede, İ.Ö.'nün A.T. ve Y.T.'yi evini soymakla suçladığı bu sebeple aralarında çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüştüğü öğrenildi. Polis 2 kişiyi yaralayan İ.Ö.'yü gözaltına alırken, olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.