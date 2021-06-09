Son dakika 3. sayfa: Diyarbakır'daki trafik kazaları KGYS'ye yansıdı - Son Dakika

Diyarbakır'daki dikkatsiz sürücülerin neden olduğu trafik kazaları Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, 81 ilde KGYS kameralarının kaydettiği trafik kazaları görüntülerini paylaştı. Emniyet Genel Müdürlünce paylaşılan görüntülerde, Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi 50 metrelik yol üzerinde bir otomobili ısrarla sıkıştıran aracın neden olduğu olay sonucu zincirleme kaza meydana geldi. Beyaz renkli otomobil arkadan gelen gri renkli otomobili yol boyu sıkıştırdı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden gri renkli otomobil, ilk önce park halindeki bir otomobile çarptı ardından kendisini sıkıştıran otomobile çarparak kaldırıma uçtu.

Bir diğer kaza ise kavşağı dönmek isteyen hafif ticari araç beton mikseri tarafından sıkıştırıldı. Sıkıştırma sonucu ticari araç kavşak ve kamyonun arasında kaldı. Kazalar sonucunda araçlarda maddi hasar meydana geldiği görüldü. - DİYARBAKIR