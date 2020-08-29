Son dakika 3. sayfa: Dur ihtarına uymayan şahıs etrafa ateş açarak apartmana sığındı...Havaya ateş açtığı anlar kamerada - Son Dakika

Son dakika 3. sayfa: Dur ihtarına uymayan şahıs etrafa ateş açarak apartmana sığındı...Havaya ateş açtığı anlar kamerada

Son dakika gelişmesine göre Dur ihtarına uymayan şahıs etrafa ateş açarak apartmana sığındı.

Dur ihtarına uymayan şahıs etrafa ateş açarak apartmana sığındı...Havaya ateş açtığı anlar kamerada

- Başakşehir'de hareketli dakikalar...Özel Harekat Polisi operasyon düzenliyor

-Şüpheli şahsın havaya ateş açtığı anlar kamerada

İSTANBUL - Başakşehir'de gece bekçilerinin durdurmak istediği şüpheli şahıs rastgele havaya ateş açarak bir binaya sığındı. Özel Harekat Polis Apartmana girerken müzakereci polisin şahsı ikna çabaları sürüyor.

Olay akşam saatlerinde Başakşehir Yaşargül Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bölgede görev yapan mahalle bekçileri şüpheli bir şahsı durdurmak istedi. Bekçilerin dur ihtarına uymayan şüpheli belinden çıkardığı silahla havaya ateş açmaya başladı . Bir yandan silahı kafasına dayayan bir yandan da bekçilerden kaçmaya çalışan şahıs çevredeki bir apartmana sığındı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Apartmandakiler ellerini kaldırarak dışarı çıktılar

Polis ekipleri çevrede yoğun önlem alırken apartmanda oturan kişiler tek tek ellerini havaya kaldırarak aşağıya indi. Müzakereci polisler de şüpheli şahsı ikna çabalarını sürdürürken Özel Harekat polisleri de apartmana operasyon düzenlemek için hazırlık yaptı. Müzakere çabaları sürerken Özel hareket ekipleri apartmana giriş yaptı.

Bina içinde saklanan şahsın teslim olması yönünde ekiplerin müzakeresi sürüyor.

Havaya ateş açtığı anlar kamerada

Öte yandan şüpheli şahsın etrafa rastgele ateş açtığı anlar ve bekçilerin şahsı kovalaması kameralara yansıdı. Kameralara yansıyan görüntülerde şahsın havaya ateş açtığı ve ara ara silahı kafasına dayadığı görülüyor. Bekçilerin de şüpheli şahsı kovaladığı da görüntülere yansıyor.

Son dakika 3. sayfa: Dur ihtarına uymayan şahıs etrafa ateş açarak apartmana sığındı...Havaya ateş açtığı anlar kamerada

3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.08.2020 22:53 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: Dur ihtarına uymayan şahıs etrafa ateş açarak apartmana sığındı...Havaya ateş açtığı anlar kamerada - Son Dakika

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ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika 3. sayfa: Dur ihtarına uymayan şahıs etrafa ateş açarak apartmana sığındı...Havaya ateş açtığı anlar kamerada - Son Dakika
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