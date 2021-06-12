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Son dakika 3. sayfa: Durdurulan şüpheli araçta silah ve 4 mermi bulundu - Son Dakika

Son dakika 3. sayfa: Durdurulan şüpheli araçta silah ve 4 mermi bulundu

12.06.2021 13:55
Son dakika 3. sayfa: Durdurulan şüpheli araçta silah ve 4 mermi bulundu, System.String[]

Son dakika haberlerine göre Eskişehir'de Motosikletli Polis Ekipleri'nin şüphe üzerine durdurduğu araçta 1 adet silah ve silaha ait 4 adet mermi bulundu.

Eskişehir'de Motosikletli Polis Ekipleri'nin şüphe üzerine durdurduğu araçta 1 adet silah ve silaha ait 4 adet mermi bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Motosikletli Polis Timleri, Bahçelievler mahallesinde durumundan şüphelenilerek bir araç durdurdu. Araçta yapılan kontrol esnasında gözle görülür vaziyette 1 adet tabanca ve bu tabancaya ait 4 adet mermi ele geçirildi. Şüpheli İ.S. hakkında "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanunu" gereğince adli işlem yapıldı. - ESKİŞEHİR

Son dakika 3. sayfa: Durdurulan şüpheli araçta silah ve 4 mermi bulundu

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: Durdurulan şüpheli araçta silah ve 4 mermi bulundu - Son Dakika


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