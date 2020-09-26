Son dakika 3. sayfa: Düzce'de damadını vuran cinayet zanlısı Sakarya'da yakalandı - Son Dakika

Son dakika 3. sayfa: Düzce'de damadını vuran cinayet zanlısı Sakarya'da yakalandı

Son dakika 3. sayfa haberi: Düzce'de damadını av tüfeğiyle vurup öldürmesi ardından kayıplara karışan kayınpeder jandarma ekiplerince Sakarya'nın Hendek ilçesinde yakalandı.

Son dakika 3. sayfa: Düzce'de damadını vuran cinayet zanlısı Sakarya'da yakalandı, System.String[]

Düzce'de damadını av tüfeğiyle vurup öldürmesi ardından kayıplara karışan kayınpeder jandarma ekiplerince Sakarya'nın Hendek ilçesinde yakalandı.

7 Haziran 2020'de Düzce'nin Ağa Mahallesinde yaşayan kızını ziyarette giden kayınpeder Çağlar H., yaşadığı tartışma sonrasında damadı Erdoğan H.'yi av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Olay ardından kayıplara karışan Çağlar H.'nin yakalanması için Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) çalışma başlattı. Yaklaşık 3 aydır firari olan Çağlar H.'nin Hendek ilçesi Turanlar Mahallesinde saklandığı bilgisini alan JASAT Timleri zanlıyı 20 gün boyunca sıkı takibe alarak saklandığı evi tespit etti. Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT ekipleri 25 Eylül'de harekete geçerek firarinin saklandığı eve operasyon düzenledi. Firari zanlı, kaçmak için kendine gizli kaçış yeri hazırladığını tespit eden JASAT timleri firariyi takip ederek evin çevresini sardı. JASAT Timleri, firari Çağlar H.'nin saklandığı evin bahçesinde arkadaşları ile alkol aldığı esnada kıskıvrak yakaladı. Yakalan cinayet zanlısı Çağlar H., Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Ekiplerine sorgulanmak üzere teslim edildi. - SAKARYA

Son dakika 3. sayfa: Düzce'de damadını vuran cinayet zanlısı Sakarya'da yakalandı

Jandarma, Cinayet, Sakarya, Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2020 12:26 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: Düzce'de damadını vuran cinayet zanlısı Sakarya'da yakalandı - Son Dakika


Son Dakika

Av tüfeğiyle damadını öldüren kayınpeder, arkadaşlarıyla alkol alırken yakayı ele verdi Gaspçılar dehşet saçtı: Darbettikleri restoran sahibini 7 metre yükseklikten dereye attılar İbo Show ile ekrana dönmeye hazırlanan İbrahim Tatlıses'ten ilk sözler: Çok özledim Patlayan kamyon lastiği tamirciyi havaya uçurdu 79 yaşındaki yaşlı kadını benzin dökerek yakıp öldürmüştü: Yıllar sonra trafik kontrolünde yakalandı İstanbul'un göbeğindeki ünlü işletmede korona tedbirleri hiçe sayıldı Acun Ilıcalı, özel jetini satarak 99 milyon TL'ye uçak aldı Öğrenciler gitti, Eskişehir'de 'kiralık ev' fiyatları düştü
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