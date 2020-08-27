Son dakika 3. sayfa: E-5 Karayolu'nda terör estiren maganda yakalandı - Son Dakika

E-5 Karayolu'nda terör estiren maganda yakalandı

Cevizlibağ mevkisinde motosikletlilere çarparak üzerlerine süren araç sürücüsü yakalandı

Ehliyetine el konulan araç sürücüsüne 2 bin 864 lira idari para cezası kesildi

İSTANBUL - E-5 Karayolu Cevizlibağ mevkisinde motosikletlilerin üzerine sürdükten sonra birini de çarparak yere düşüren, sonrasında kaçıp yoldaki araçların arasında "makas" atarak trafiği tehlikeye düşüren maganda sivil trafik polisi tarafından yakalandı. Ehliyetine el konulan ve 2 yıla kadar hapisle yargılanacak olan magandaya 2 bin 864 lira idari para cezası kesildi.

E-5 Karayolu Cevizlibağ mevkisinde önceki gün 19.00 sıralarında meydana gelen olayda, iş çıkışı trafikte seyir halinde olan 34 KS 8864 plakalı aracın sürücüsü, karayolunda giden motosikletlinin üzerine sürmüş, bunun üzerine duruma sinirlenen motosikletli trafik sıkışınca inerek araç sürücüsünün yanına gitmişti. O esnada anlamsız bir şekilde geri manevra yapan araç sürücüsü, arkasında duran motosikletli kuryeyi çarparak yere düşürmüştü. Tansiyonun yükselmesi üzerine tartışma başladığı esnada araç sürücü bir anda kaçmaya başlamıştı. Bunun üzerine motosikletliler ile kaçan sürücü ile kovalamaca başlamış, sürücü dörtlü sinyallerini yakarak emniyet şeridine girmişti. Motosikletlilerin takip ettiği ve bir süre sonra durdurduğu araç sürücüsü, başını aracın camından içeriye sokarak kavga etmeye başlayan motosikletliyi birkaç metre sürükleyerek kaçmaya devam etmişti. Arka arkaya şeritler değiştirerek kaçmaya devam eden sürücü, motosikletlerin de üstüne sürmüş ve trafikte terör estirmişti.

Ehliyetine el konulup para cezası kesildi

Görüntülerin medyaya yansımasının ardından harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği görevlileri çalışma başlattı. Görüntüleri incelemeye alan polis, 34 KS 8864 plakalı araç sürücüsü A.K'yı yakalayarak gözaltına aldı. Şubeye götürülen sürücüye burada, "Karayolu üzerinde zorunlu haller dışında art arda şerit değiştirmek, makas" maddesinden bin 228 lira, "Aksine işaret bir bulunmadıkça sürücülerin emniyet şeridini ihlali" maddesinden bin 228 lira, ve "kaza yerini terk etmek" maddesinden de 288 lira olmak üzere toplamda 2 bin 864 lira idari para cezası kesildi. Ayrıca A.K'nın sürücü belgesine, sağlık kurulları tarafından sağlık şartlarına haiz olduğu yeni bir sağlık raporuyla belgelenene kadar geçici olarak el konuldu.

2 yıla kadar hapisle yargılanacak

Şubede işlemleri tamamlanan sürücü A.K, "Kara, deniz, hava veya demiryolu ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık veya malvarlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare eden kişi, 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır" maddesinden adli işlem yapılmak üzere Zeytinburnu Merkezefendi Polis Merkezine teslim edildi. Şahıs işlemlerinin tamamlanmasının ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.