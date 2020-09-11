Edirne jandarmasından Covid-19 denetimleri sürüyor - Son Dakika

Edirne jandarmasından Covid-19 denetimleri sürüyor

3 kıraathaneye 2 bin 700 TL idari para cezası kesildi

EDİRNE - Edirne İl Jandarma Komutanlığınca, İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında "Sağlık için, hepimiz için" sloganıyla Covid-19 denetimleri yapıldı.

Edirne'deki uygulamalarda esnasında 44 berber, 45 ticari taksi, 4 Pazar yeri, 28 şehir içi ve şehirler arası toplu ulaşım, 233 kıraathane, 60 lokanta, 32 sahil bantları/park/piknik alanı, 4 konaklama tesisi, 6 dernek/lokal, 1 nikah ve düğün yeri, 5 internet kafe, 70 açık alan, 75 cami olmak üzere toplam 630 yer denetlendi. Bu denetimler sonucunda 3 kıraathaneye, 2 bin 700 TL idari para cezası kesildi. Denetimler esnasında Covid-19 tedbirlerin kontrolünün yanı sıra vatandaşlar maske, mesafe ve temizlik konusunda bilgilendirildi.