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Son dakika 3. sayfa: Edremit'te sahte içki operasyonu - Son Dakika

Son dakika 3. sayfa: Edremit'te sahte içki operasyonu

21.06.2021 17:45
Son dakika 3. sayfa: Edremit'te sahte içki operasyonu, System.String[]

Son dakika haberler: Balıkesir'in Edremit ilçesinde jandarmanın sahte/kaçak içki imal ve ticaretine yönelik çalışmaları kapsamında yapılan operasyonda, 20 litre kaçak içki ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde jandarmanın sahte/kaçak içki imal ve ticaretine yönelik çalışmaları kapsamında yapılan operasyonda, 20 litre kaçak içki ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, alınan istihbarat sonucu tespit edilen 2 şüpheli kişinin iş yerine baskın düzenledi.

Aramada 20 litre sahte/kaçak içki, 67 litre etil alkol, 300 adet içki aroması, 1 adet kuru sıkı tabanca ve 50 adet fişek ele geçirildi. Olayla ilgili adli tahkikatın sürdüğü öğrenildi. - BALIKESİR

Son dakika 3. sayfa: Edremit'te sahte içki operasyonu

Kaçak İçki, Balıkesir, Edremit, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: Edremit'te sahte içki operasyonu - Son Dakika


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