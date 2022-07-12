Olay, merkez Kültür Mahallesi Kültür Parkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimlikleri öğrenilemeyen yabancı uyruklu vatandaş ile bir kişi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle karşı taraf cebinden çıkardığı bıçakla yabancı uyruklu vatandaşı yaralayarak olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: İHA

Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika 3. sayfa: Elazığ'da bıçaklı kavga: 1 yaralı - Son Dakika

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