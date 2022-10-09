Son dakika haberleri! Elazığ'da korkutan çatı yangını kamerada - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Elazığ'da korkutan çatı yangını kamerada

09.10.2022 15:03

Gelen son dakika haberlerine göre Elazığ'da korkutan çatı yangını kamerada Elazığ'da alevlere teslim olan bir binanın çatısı, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Elazığ'da korkutan çatı yangını kamerada

ELAZIĞ - Elazığ'da alevlere teslim olan bir binanın çatısı, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olay, merkeze bağlı Salıbaba Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı bir binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Dumanları gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın kısa süre içerisinde itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.

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Kaynak: İHA

İtfaiye, Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! Elazığ'da korkutan çatı yangını kamerada - Son Dakika

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