Son dakika haberi... Elazığ'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haberi... Elazığ'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

09.04.2022 18:31

Son dakika 3. sayfa haberine göre - Elazığ'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 3 kişi yaralandı.

- Elazığ'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

ELAZIĞ - Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 3 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ Keban kara yolu Beşik mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Ekber Kara idaresindeki 23 LV 885 plakalı otomobil ile sürücüsü öğrenilemeyen 23 ACB 157 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücü Ali Ekber Kara hayatını kaybederken 3 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden Ali Ekber Kara'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Son dakika haberi... Elazığ'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
Son dakika haberi... Elazığ'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
Son dakika haberi... Elazığ'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
Son dakika haberi... Elazığ'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
Son dakika haberi... Elazığ'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
Son dakika haberi... Elazığ'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
Son dakika haberi... Elazığ'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... Elazığ'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Elazığ'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
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