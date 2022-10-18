Son dakika haberi... Elazığ'da hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haberi... Elazığ'da hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan şüpheli tutuklandı

18.10.2022 11:47
Son dakika haberi... Elazığ'da hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan şüpheli tutuklandı

Gelen son dakika haberine göre Elazığ'da hırsızlık yaparken polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı.

Elazığ'da hırsızlık yaparken polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlü ekipleri, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kentte meydana gelen hırsızlık olayı fail ya da faillerinin tespit ve yakalanmalarına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede 01.10.2022 tarihinde meydana gelen hırsızlık olayının şüphelisi olduğu tespit edilen S.A., dün başka bir hırsızlık yaparken suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan ve İl Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi.

Mahkeme karşısına çıkartılan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ELAZIĞ

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Son dakika 3. sayfa: Elazığ'da uyuşturucu madde ile yakalanan şüpheli tutuklandı Son dakika 3. sayfa: Elazığ'da uyuşturucu madde ile yakalanan şüpheli tutuklandı
Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... Elazığ'da hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Elazığ'da hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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