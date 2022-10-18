İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlü ekipleri, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kentte meydana gelen hırsızlık olayı fail ya da faillerinin tespit ve yakalanmalarına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede 01.10.2022 tarihinde meydana gelen hırsızlık olayının şüphelisi olduğu tespit edilen S.A., dün başka bir hırsızlık yaparken suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan ve İl Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberi... Elazığ'da hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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