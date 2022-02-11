Üye Girişi
Elazığ'da torbacı operasyonu: 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Elazığ'da torbacı operasyonu: 2 şüpheli yakalandı

11.02.2022 12:27

Elazığ'da torbacı operasyonu: 2 şüpheli yakalandı Elazığ'da polis ekipleri tarafından torbacılara yönelik düzenlenen operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

Elazığ'da torbacı operasyonu: 2 şüpheli yakalandı

ELAZIĞ - Elazığ'da polis ekipleri tarafından torbacılara yönelik düzenlenen operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uyuşturucu madde satışı yapan torbacılara yönelik operasyon düzenledi. Yapılan çalışmalarda H.A. ve F.E. yakalandı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda satışa hazır 13 parça halinde toplam 115 gram eroin maddesi, uyuşturucu madde satışında kullanıldığı değerlendirilen 1 adet hassas terazi, 1 adet yivsiz av tüfeği ile 6 adet fişek, 1 adet ruhsatsız tabanca ile 9 adet mermi ele geçirildi. Ayrıca uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 7 bin 750 lira paraya da el konuldu.

Öte yandan operasyon esnasında torbacılardan uyuşturucu madde satın alan 4 şüphelinin üst aramasında ise 5 gram metemfetamin maddesi, 28 gram eroin ve 29 adet uyuşturucu özelliği olan sentetik ecza hapı ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünde ifadeleri tamamlanan H.A. ve F.E. adliyeye sevk edilirken, uyuşturucu madde alışverişi yapan 4 şüpheli hakkında ise işlem gerçekleştirildi.

YORUMLAR
500

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Elazığ, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da torbacı operasyonu: 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
13:09 Son Dakika: Ünlü psikiyatrist Haydar Dümen yaşamını yitirdi!
12:57 Babasının yolunda! Cristiano Ronaldo Junior, dev takımda forma giyecek
12:52 Sosyal medyada "kocam" yorumu geldi! Dilan Çiçek Deniz evlilik tarihini açıkladı
12:48 Danıştay'tan eczanelere tabela kararı! 'E' logosu için ayrı vergi alınacak
12:32 Zirve yarışında hakem belli oldu! Trabzonspor - Konyaspor maçını Mete Kalkavan yönetecek
12:26 Bakan Soylu baskınların gündüz yapılması talimatını vermişti! Adreslere dün öğle saatlerinde operasyon düzenlendi
12:19 Ayşenur Arslan hakkında AK Parti, MHP ve BBP Türk Mukavemet Teşkilatı'na yönelik sözleri sebebiyle suç duyurusunda bulundu
12:11 Bahçeşehir Koleji öğretmenleri maaşlarının iyileştirilmesi için imza kampanyası başlattılar
11:52 Şarkıcı Hera Aslan, sevgilisinin adını dövme yaptırdı
11:43 Rahipler askerlerden silah eğitimi aldı!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2022 13:14:01. #1.12#
SON DAKİKA: Elazığ'da torbacı operasyonu: 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement