Kaza, merkez Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 AAY 970 plakalı cip ile 23 DA 758 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Elazığ'da iki araç çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika

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