Son dakika haberi! Elindeki tüfekle korku dolu anlar yaşatan genç, 2 saat sonra etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Son dakika haberi! Elindeki tüfekle korku dolu anlar yaşatan genç, 2 saat sonra etkisiz hale getirildi

02.04.2021 02:52

Son dakika 3. sayfa haberine göre Elindeki tüfekle korku dolu anlar yaşatan genç, 2 saat sonra etkisiz hale getirildi Denizli'de kendisini durdurmak isteyen polis ekiplerine tüfek doğrultan genç, kaçacak yer bulamayınca silahı göğsüne dayadı.

Elindeki tüfekle korku dolu anlar yaşatan genç, 2 saat sonra etkisiz hale getirildi

DENİZLİ - Denizli'de kendisini durdurmak isteyen polis ekiplerine tüfek doğrultan genç, kaçacak yer bulamayınca silahı göğsüne dayadı. Polis Özel Harekat ekiplerinin sevk edildiği alanda 2 saat korku dolu anlar yaşatan genç, kaçmak istediği sırada etkisiz hale getirildi.

Olay, Merkezefendi ilçesi Zafer Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; bir kişinin elinde tüfek ile yürüdüğünü gören vatandaşlar, polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekiplerinin 'dur' ihtarı yaptığı genç adam, silahı polislere doğrultarak uzaklaşmaya çalıştı. Takviye isteği üzerine, bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Daha sonra bir sokakta etrafı sarılan ve adının Muhammet E. olduğu öğrenilen genç, bu sefer de silahı kendine doğrultu. Çelik yelekli polisler tarafından ablukaya alındığı alandan çıkamayan Muhammet E. ile müzakereci polisler tarafından ikna edilmeye çalışıldı.

Kaçmak isterken polisler tarafından yine kıstırıldı

Yaklaşık 2 saat süren ikna çabalarına rağmen Muhammet E.'nin elindeki tüfeği bırakmaması üzerine bölgeye Polis Özel Harekat ekipleri sevk edildi. O sırada olay yerine gelen ağabeyi ise kardeşinin yanına gitmek isterken, polis ekipleri tarafından güçlükle sakinleştirildi. Gencin, polislerin çekilmesini istemesinin ardından ekipler geri çekildi. Olay yerinden uzaklaşmak isteyen Muhammet E., birkaç sokak ileride kıskaca alınarak etkisiz hale getirildi.

Muhammet E.'nin yaklaşık 2 ay önce yine bıçakla intihara kalkıştığı öğrenildi. Ailevi sorunları olduğu ve bu nedenle intihara kalkıştığı iddia edildi.

Son dakika haberi! Elindeki tüfekle korku dolu anlar yaşatan genç, 2 saat sonra etkisiz hale getirildi
Son dakika haberi! Elindeki tüfekle korku dolu anlar yaşatan genç, 2 saat sonra etkisiz hale getirildi
Son dakika haberi! Elindeki tüfekle korku dolu anlar yaşatan genç, 2 saat sonra etkisiz hale getirildi
Son dakika haberi! Elindeki tüfekle korku dolu anlar yaşatan genç, 2 saat sonra etkisiz hale getirildi
Son dakika haberi! Elindeki tüfekle korku dolu anlar yaşatan genç, 2 saat sonra etkisiz hale getirildi
Son dakika haberi! Elindeki tüfekle korku dolu anlar yaşatan genç, 2 saat sonra etkisiz hale getirildi
Son dakika haberi! Elindeki tüfekle korku dolu anlar yaşatan genç, 2 saat sonra etkisiz hale getirildi
Son dakika haberi! Elindeki tüfekle korku dolu anlar yaşatan genç, 2 saat sonra etkisiz hale getirildi
Son dakika haberi! Elindeki tüfekle korku dolu anlar yaşatan genç, 2 saat sonra etkisiz hale getirildi
Son dakika haberi! Elindeki tüfekle korku dolu anlar yaşatan genç, 2 saat sonra etkisiz hale getirildi
Son dakika haberi! Elindeki tüfekle korku dolu anlar yaşatan genç, 2 saat sonra etkisiz hale getirildi
Son dakika haberi! Elindeki tüfekle korku dolu anlar yaşatan genç, 2 saat sonra etkisiz hale getirildi
Son dakika haberi! Elindeki tüfekle korku dolu anlar yaşatan genç, 2 saat sonra etkisiz hale getirildi

Polis Özel Harekat, Merkezefendi, Denizli, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! Elindeki tüfekle korku dolu anlar yaşatan genç, 2 saat sonra etkisiz hale getirildi - Son Dakika


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ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi! Elindeki tüfekle korku dolu anlar yaşatan genç, 2 saat sonra etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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