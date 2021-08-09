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Son dakika 3. sayfa: Ermenistan askerleri, Nahçıvan'daki Azerbaycan askerlerine ateş açtı - Son Dakika

Son dakika 3. sayfa: Ermenistan askerleri, Nahçıvan'daki Azerbaycan askerlerine ateş açtı

09.08.2021 10:09
Son dakika 3. sayfa: Ermenistan askerleri, Nahçıvan'daki Azerbaycan askerlerine ateş açtı, System.String[]

Son dakika haber... Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan askerlerinin Nahçıvan'da Azerbaycan askerlerinin bulunduğu mevzilere ateş açtığını bildirdi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan askerlerinin Nahçıvan'da Azerbaycan askerlerinin bulunduğu mevzilere ateş açtığını bildirdi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 9 Ağustos yerel saatle 00.10'dan 00.50'ye kadar Azerbaycan-Ermenistan sınırının bulunduğu Azerbaycan'a bağlı Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin Sederek ilinin Heyderabad yerleşkesindeki Azerbaycan mevzilerinin, Ermeni askerleri tarafından aralıklarla ateş altına alındığını belirtildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, olayda Azerbaycan askerleri arasında ölen veya yaralanan olmadığı, Ermeni askerlerinin cevap ateşiyle susturulduğu ve bölgedeki durumun Azerbaycan askerlerinin kontrolü altında olduğu aktarıldı. - BAKÜ

Ermenistan, Azerbaycan, Nahçıvan, Ermeni, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: Ermenistan askerleri, Nahçıvan'daki Azerbaycan askerlerine ateş açtı - Son Dakika


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