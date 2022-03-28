Son dakika 3. sayfa: Erzincan'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 1 ölü, 8'i ağır 33 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika 3. sayfa: Erzincan'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 1 ölü, 8'i ağır 33 yaralı

28.03.2022 02:24

Gelen son dakika haberlerine göre Erzincan'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 1 ölü, 8'i ağır 33 yaralı Erzincan'da yolcu otobüsünün şarampole uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 8'i ağır toplam 33 yolcu yaralandı.

Erzincan'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 1 ölü, 8'i ağır 33 yaralı

ERZİNCAN - Erzincan'da yolcu otobüsünün şarampole uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 8'i ağır toplam 33 yolcu yaralandı. Kaza sonrası olay mahallinde adeta can pazarı yaşandı.

Kaza, gece saatlerinde Erzurum - Erzincan kara yolu Altınbaşak mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Iğdır'dan Ankara'ya giden Mehmet Emin Hatun idaresindeki 34 DMZ 719 plakalı yolcu otobüsü, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yol kenarındaki ağaçlara çarparak şarampole uçtu.

Kazada 1 kişi olay yerinde öldü, 33 kişi yaralandı. Bölgeye çok sayıda ambulansın yanı sıra itfaiye, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü görevlileri ile polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Bölgeye ulaşan ekipler, yaralıları Erzincan'daki hastanelere kaldırdı.

Erzincan Valisi Mehmet Makas da olay yerine gelerek bilgi aldı. Makas, incelemeleri sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada, özel bir firmaya ait otobüste sürücü ve 2 görevlinin yanı sıra 33 yolcunun bulunduğunu belirterek, "Yolcu otobüsünün sürücü hatası nedeniyle şarampole düşüp devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 8'i ağır 33 kişi yaralandı." ifadesini kullandı.

Makas, kazanın ardından bölgeye 11 ambulansın yanı sıra çok sayıda sağlık AFAD, itfaiye, polis ve jandarma ekibinin sevk edildiğini anlatarak, "Ekiplerimizin çalışmaları sonucu yaralılarımızın tamamının ilimizdeki hastanelere sevk işlemi sağlandı. Yaralılarımıza acil şifalar ve geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İnşallah başka can kaybı olmaz." diye konuştu.

Son dakika 3. sayfa: Erzincan'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 1 ölü, 8'i ağır 33 yaralı
Son dakika 3. sayfa: Erzincan'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 1 ölü, 8'i ağır 33 yaralı
Son dakika 3. sayfa: Erzincan'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 1 ölü, 8'i ağır 33 yaralı

YORUMLAR
500
Erzincan'da yolcu otobüsü şarampole devrildi Erzincan'da yolcu otobüsü şarampole devrildi Erzincan-Erzurum karayolunda yolcu otobüsü şarampole uçtu: 1 ölü, 33 yaralı Erzincan-Erzurum karayolunda yolcu otobüsü şarampole uçtu: 1 ölü, 33 yaralı Erzincan'da yolcu otobüsü şarampole devrildi Erzincan'da yolcu otobüsü şarampole devrildi

Erzincan, Ankara, Iğdır, Ölü, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: Erzincan'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 1 ölü, 8'i ağır 33 yaralı - Son Dakika


Son Dakika
01:28 Bakan Soylu, Kılıçdaroğlu'na seslendi: Biraz dürüstsen o ortak bildiriyi düzelttirdiğin büyükelçiyi açıkla
01:16 Erzincan-Erzurum karayolunda yolcu otobüsü şarampole uçtu: 1 ölü, 33 yaralı
01:13 6 muhalefet liderinin ikinci görüşmesi sona erdi! İşte gündeme getirilen konu başlıkları
01:00 Mesut Özil'in eşi Amine Gülşe, Etiler'de kameralara yakalandı! Lüks cipinin fiyatı şaşkınlık yarattı
00:58 Sancaktepe Belediye Başkanı, Halk Ekmek paylaşımıyla tepkilerin hedefi oldu!
00:30 Oscar Ödülleri 94. kez sahiplerini buluyor! İşte bu gecenin adayları
00:27 Türk bayrağını yerine asmak için Uludağ'a tırmanıp mahsur kalan 3 genç ekipler tarafından kurtarıldı
00:00 Futbolcular tekme tokat kavga etti! Elazığ'daki karşılaşmada toplam 18 kırmızı kart çıktı
23:29 Bayern Münih'te bir dönem bitiyor! İşte Robert Lewandowski'nin gideceği yeni takım
23:22 İstanbul'un göbeğinde saatlerdir devam eden elektrik kesintisi vatandaşı isyan ettirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2022 02:42:22. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika 3. sayfa: Erzincan'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 1 ölü, 8'i ağır 33 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement