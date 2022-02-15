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Erzurum'da terör operasyonu - Son Dakika

Erzurum'da terör operasyonu

15.02.2022 15:07

- Erzurum'da terör operasyonu 4 şüpheli ve çok sayıda silah ve örgütsel doküman emle geçirildi Erzurum'un Karayazı ilçesinde Jandarma ekiplerince PKK/KCK terör örgütünün deşifre edilmesine gerçekleştirilen operasyonda 4 şüpheli yakalandı.

- Erzurum'da terör operasyonu

4 şüpheli ve çok sayıda silah ve örgütsel doküman emle geçirildi

ERZURUM - Erzurum'un Karayazı ilçesinde Jandarma ekiplerince PKK/KCK terör örgütünün deşifre edilmesine gerçekleştirilen operasyonda 4 şüpheli yakalandı. Şahısların ikametgahlarında yapılan aramada çok sayıda silah ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde PKK/KCK terör örgütünün deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde PKK/KCK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın yakalanmasının sözde yıldönümü olması, 15 Şubat döneminde gerçekleşmesi muhtemel eylemlerin önlenmesi, terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, PKK/KCK terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım ve yataklık yaptıkları gerekçesi ile yakalama ve gözaltı kararı verilen Erzurum İli Karayazı İlçesi Selenli Mahallesi'nde ikamet eden M.B, Ş.B, M.Ş.B ve N.B isimli şahısların ikamet adreslerinde, bugün saat 06: 30'da Erzurum İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Karayazı İlçe Jandarma Komutanlığı ile birlikte müşteren operasyon düzenlendi.

M.B'nin evinde 1 adet Zoraki Mood 914 marka seri numaralı kurusıkı tabanca, şarjör içerisinde 3 adet kurusıkı fişek, 7 adet Sterlin marka 9 mm. tabanca fişeği, 8 adet MKE 9 mm. tabanca fişeği ele geçirildi.

M.Ş.B'nin evinde bir adet Star marka B60935 seri numaralı 9 mm. ruhsatsız tabanca, tabancaya ait bir fişek, 1 adet şarjör, 6 adet MKE marka 9 mm. fişek, 1 adet Samsung marka cep telefonu ele geçirildi.

N.B'nin evinde 1 adet Akrep marka 5054 seri numaralı yivsiz av tüfeği, 1 av tüfeğine ait fişek, 16 adet ev tüfeği fişeği, 1 adet av tüfeğine ait sahiplik belgesi, 1 adet seri numarası bulunmayan Magnum marka 2000 model kurusıkı tabanca, 1 adet Syrox marka 4 GB flash bellek ele geçirildi. Şahsın illegal yollarla yurt dışına çıkış yaptığı tespit edilmesi üzerine ikamet adresinde yakalandı.

Yakalanan şahısların gözaltına alındığı ve adli işlemleri devam ettiği belirtildi.

Erzurum'da terör operasyonu
Erzurum'da terör operasyonu
Erzurum'da terör operasyonu
Erzurum'da terör operasyonu

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Karayazı, Jandarma, Erzurum, Terör, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Erzurum'da terör operasyonu - Son Dakika


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