Son dakika... Erzurum'da 'Torba Patlatma Operasyonu': 9 gözaltı - Son Dakika
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Son dakika... Erzurum'da 'Torba Patlatma Operasyonu': 9 gözaltı

24.06.2022 09:32

Son dakika habere göre Erzurum'da narkotik ekipleri tarafından sokak satıcılarına yönelik düzenlenen 'Torba Patlatma' adlı operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

Erzurum'da narkotik ekipleri tarafından sokak satıcılarına yönelik düzenlenen 'Torba Patlatma' adlı operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yaklaşık 6 ay süren çalışma neticesinde uyuşturucu madde satışı yapan 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik 9 ayrı adrese eş zamanlı 'Torba Patlatma Operasyonu' düzenlendi. Operasyonda Ahmet A., Tamer Ç., Mehmet Yavuz Ç., Kader A., Nuri E., Volkan Ü., Ömer Ç., Oğuzhan Ömer Ö. ve Önder D. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan 9 şüpheli, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Öte yandan soruşturma süresince tespit edilen 27 olaydaki 37 şahsa 'kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak, kabul etmek veya satın almak' suçundan işlem yapıldı. Bahse konu olaylarda 449 gram metamfetamin, 13 gram sentetik kannabinoid, uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparatlar, 8 bin 500 TL, 50 dolar ve 950 bin İran riyali (yaklaşık 300 TL) ele geçirildi. - ERZURUM

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika... Erzurum'da 'Torba Patlatma Operasyonu': 9 gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika... Erzurum'da 'Torba Patlatma Operasyonu': 9 gözaltı - Son Dakika
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