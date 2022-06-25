Son dakika 3. sayfa: Erzurum'da 'Torba Patlatma Operasyonu'nda 8 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika 3. sayfa: Erzurum'da 'Torba Patlatma Operasyonu'nda 8 şüpheli tutuklandı

25.06.2022 10:16
Son dakika 3. sayfa: Erzurum'da 'Torba Patlatma Operasyonu'nda 8 şüpheli tutuklandı

Bir son dakika haberine göre Erzurum'da narkotik ekipleri tarafından sokak satıcılarına yönelik düzenlenen 'Torba Patlatma' adlı operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 8'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Erzurum'da narkotik ekipleri tarafından sokak satıcılarına yönelik düzenlenen 'Torba Patlatma' adlı operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 8'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bir kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yaklaşık 6 ay süren çalışma neticesinde uyuşturucu madde satışı yapan 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik 9 ayrı adrese eş zamanlı 'Torba Patlatma Operasyonu' düzenlendi. Operasyonda Ahmet A., Tamer Ç., Mehmet Yavuz Ç., Kader A., Nuri E., Volkan Ü., Ömer Ç., Oğuzhan Ömer Ö. ve Önder D. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan 9 şüpheli, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan zanlılardan 8'i tutuklandı, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan soruşturma süresince tespit edilen 27 olaydaki 37 şahsa 'kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak, kabul etmek veya satın almak' suçundan işlem yapıldı. Bahse konu olaylarda 449 gram metamfetamin, 13 gram sentetik kannabinoid, uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparatlar, 8 bin 500 TL, 50 dolar ve 950 bin İran riyali (yaklaşık 300 TL) ele geçirildi. - ERZURUM

YORUMLAR
500
Son dakika haber: Erzurum'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlılardan 8'i tutuklandı Son dakika haber: Erzurum'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlılardan 8'i tutuklandı Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Erzurum, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: Erzurum'da 'Torba Patlatma Operasyonu'nda 8 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
01:08 Hava almak için balkona çıkan adam, pusu kuran kişiler tarafından kurşun yağmuruna tutuldu
01:04 Kanada'da madenciler, 30 bin yıllık mamut yavrusu buldu
01:02 Ebru Şancı'dan dekoltesini kapatmaya çalışan eşine "RTÜK Genel Müdürü" esprisi
00:38 Meteoroloji'den hafta sonu için sağanak yağış uyarısı: Sel ve su baskını olabilir
00:09 Ersan Şen'in "Cemal Metin Avcı'ya verilen haksız tahrik indirimi kararı doğru" sözü eleştiri oklarının hedefi oldu
23:59 CSKA Sofya forması giyen futbolcudan haber yok! Kulübü açıklama yaptı: Kendisinden haber alamıyoruz
23:10 Marmaris'teki yangının acı bilançosunu Bakan Kirişci paylaştı: 4 bin 500 hektar alan küle döndü
22:59 Fenerbahçe'ye transfer olması beklenen Abdülkerim Bardakcı Galatasaray'la yarın sözleşme imzalayacak! İşte ilk sözleri
22:46 Mehmet Ağar'ın sözlerine Sedat Peker'den yanıt: Bu işi düzelt yoksa SADAT'çılardan kötü duruma düşersin
22:30 Kalvin Phillips yeniz sezonda Manchester City forması giyecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2022 10:23:15. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika 3. sayfa: Erzurum'da 'Torba Patlatma Operasyonu'nda 8 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement