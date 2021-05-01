Son dakika haberleri: Kısıtlamayı ihlal eden şahıs kendisini uyaran bekçilere zorluk çıkardı.. O anlar kameraya yansıdı - Son Dakika

Kısıtlamayı ihlal eden şahıs kendisini uyaran bekçilere zorluk çıkardı.. O anlar kameraya yansıdı

İSTANBUL - Esenler'de korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan bir kişi, kendini uyaran bekçilere zorluk çıkardı. O anlar kameralara yansıdı.

Olay, dün akşam saat 22.00 sıralarında Esenler Ninehatun Mahallesi Aziziye Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta devriye görevini yürüten gece bekçileri korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanma yasağı olmasına rağmen dışarıda bulunan bir şahsı fark etti. Gece bekçilerinin şahsa neden dışarıdasın sorusu üzerine bekçilere zorluk çıkaran şahıs gözaltına alındı.

Olay yerine sevk edilen polis aracına bindirilen şahıs daha sonra ifadesi alınması üzerine karakola götürüldü.