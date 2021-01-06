65 yaşındaki kadın, evinde bıçaklanarak öldürüldü - Son Dakika

65 yaşındaki kadın, evinde bıçaklanarak öldürüldü
06.01.2021 21:00
İstanbul Esenler'de, yalnız yaşadığı öğrenilen 65 yaşındaki Neriman Kıvrak, evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu. Polisin olaya ilişkin soruşturması sürüyor.
Esenler'de 65 yaşındaki kadın, bıçaklanarak öldürüldü.
Olay Fatih Mahallesi 289 Sokak'ta yaşandı. 5 katlı binanın bodrum katında yaşayan 65 yaşındaki Neriman Kıvrak'tan haber alamayan kızı ve damadı, bugün eve geldi. İçeri giren yakınları Kıvrak'ın kanlar içerisinde yerde olduğunu gördü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri çağrıldı. Yaşlı kadının hayatını kaybettiği tespit edildi.
VÜCUDUNUN ÇEŞİTLİ YERLERİNDE BIÇAK DARBELERİ TESPİT EDİLDİ
Polis ilk incelemesinde yaşlı kadının vücudunun çeşitli yerlerinde bıçak darbeleri olduğunu belirledi. Polisin olaya ilişkin incelemesi sürüyor.
Son Dakika Korona mutasyonunun görüldüğü İngiltere'de en yüksek vaka ve ölüm sayısına ulaşıldı Son Dakika: Beşiktaş evinde Çaykur Rizespor'u 6-0 mağlup etti Sendikalaşmaya kızan patron, işten çıkarma yasağına rağmen işçileri kapının önüne koydu Tesislere Anderlecht formasıyla gelen Antwerp'li Lamkel Ze, idmana alınmadı Barış Murat Yağcı, sevgilisi Nisa Bölükbaşı'na İstiklal Caddesi'nde evlenme teklifi etti At üzerinde mayolu poz veren Şevval Şahin, sosyal medyayı yıktı geçti Emekli albay Ali Türkşen, Memleket Hareketi'ne katıldı Barış Murat Yağcı ile videosu ifşa olan Nisa Bölükbaşı, Sihirli Annem dizisine transfer oldu