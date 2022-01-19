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Son dakika 3. sayfa: Eşine önce ateş etmiş sonra bıçaklayarak öldürmüştü, cezası belli oldu - Son Dakika

Son dakika 3. sayfa: Eşine önce ateş etmiş sonra bıçaklayarak öldürmüştü, cezası belli oldu

19.01.2022 18:56

Son dakika 3. sayfa haberine göre Eşine önce ateş etmiş sonra bıçaklayarak öldürmüştü, cezası belli oldu Kocaeli'nde eşine önce pompalı tüfekle ateş eden, sonra bıçaklayarak öldüren sanık, Yargıtay'ın mahkemeden çıkan kararı bozması neticesinde yeniden hakim karşısına çıktı.

Eşine önce ateş etmiş sonra bıçaklayarak öldürmüştü, cezası belli oldu

KOCAELİ - Kocaeli'nde eşine önce pompalı tüfekle ateş eden, sonra bıçaklayarak öldüren sanık, Yargıtay'ın mahkemeden çıkan kararı bozması neticesinde yeniden hakim karşısına çıktı. Savunmasında, "Sözün bittiği yerdeyim. Keşke öyle bir şey olmasaydı" diyen sanık, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 2013 yılının Kasım ayında Kocaeli'nin Derince ilçesi Deniz Mahallesi Gonca Sokak'ta bulunan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Devlet Demiryolları'nda makine bakım operatörü olarak çalışan Hacı Osman T. (40), kendisini aldattığını öne sürdüğü eşi Hayriye T. ile tartışmaya başlamış, 4 çocuğunun gözleri önünde eşini bıçaklamış ve pompalı tüfekle ateş ederek öldürmüştü. Olayın ardından evdeki doğalgazı açarak çocukları S.T. ve A.M.T. ile evde bekleyen Hacı Osman T., polis ekipleri tarafından gözaltına alınmış, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Yargılanma sürecinde tahrik indirimi uygulanan sanığa 18 yıl 4 ay hapis cezası verilmişti. Farklı tarihlerde 3 kez Yargıtay'a gönderilen karar neticesinde dava tekrardan görüldü.

"Keşke öyle bir şey olmasaydı"

Sanık Hacı Osman T., Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden hakim karşısına çıktı. Duruşmaya sanık SEGBİS ile bağlanırken avukatı ise salonda hazır bulundu. Savunma yapan sanık, "Çocuklarımın bana ihtiyacı var. Bir çocuğumum askerlik vakti geldi, diğeri ise evlenme vakti geldi. Her ikisi de benim cezaevinden çıkmamı bekliyor. 9 yıldır tutukluyum, benim babalık vazifelerim bitmiş değil. Büyük sorumluluklarım var. Memuriyetimi kaybettim, sözün bittiği yerdeyim. Keşke öyle bir şey olmasaydı, takdiri ilahi" dedi.

Müebbet hapis cezası

Mahkeme heyeti, sanık Hacı Osman T.'nin kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi. Sanığın yargılanma sürecinde sergilediği davranışları da dikkate alan heyet, cezada indirim uygulayarak müebbet hapis cezası verilmesine karar verdi.

Son dakika 3. sayfa: Eşine önce ateş etmiş sonra bıçaklayarak öldürmüştü, cezası belli oldu
Son dakika 3. sayfa: Eşine önce ateş etmiş sonra bıçaklayarak öldürmüştü, cezası belli oldu
Son dakika 3. sayfa: Eşine önce ateş etmiş sonra bıçaklayarak öldürmüştü, cezası belli oldu

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Devlet Demiryolları, Yargıtay, Kocaeli, Kasım, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: Eşine önce ateş etmiş sonra bıçaklayarak öldürmüştü, cezası belli oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika 3. sayfa: Eşine önce ateş etmiş sonra bıçaklayarak öldürmüştü, cezası belli oldu - Son Dakika
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