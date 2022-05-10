Son dakika haberi! Eşini ve üvey kızını bıçaklayan sanık hakkında karar açıklandı - Son Dakika
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Son dakika haberi! Eşini ve üvey kızını bıçaklayan sanık hakkında karar açıklandı

10.05.2022 11:15

Son dakika haberi: Eşini ve üvey kızını bıçaklayan sanık hakkında karar açıklandı Sanık Mehmet Çakmaktaş'ın 30 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verildi Avcılar'da 2020 yılında eşini ve üvey kızını bıçaklayan Mehmet Çakmaktaş'ın yargılandığı davada karar açıklandı.

Eşini ve üvey kızını bıçaklayan sanık hakkında karar açıklandı

Sanık Mehmet Çakmaktaş'ın 30 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verildi

İSTANBUL - Avcılar'da 2020 yılında eşini ve üvey kızını bıçaklayan Mehmet Çakmaktaş'ın yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme sanık Çakmaktaş'ın 30 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Avcılar'da 21 Ocak 2020'de eşini ve üvey kızını bıçak ile yaralayan Mehmet Çakmaktaş'ın yargılandığı davada karar açıklandı. Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Mehmet Çakmaktaş ile taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmada mahkeme başkanı sanığın cezai ehliyetine ilişkin Adli Tıp Kurumu raporunun geldiğini ve buna göre sanık Çakmaktaş'ın cezai ehliyetinin tam olduğunu açıkladı.

Davaya ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı ise olay günü sanığın alkol aldığı sırada üvey kızı olan Özge Gökbayrak'ı komidinin üzerinde duran resmi düşürmesi sebebiyle darp ettiği ve suç tarihinde evli olduğu Emine Demirel'in araya girip ayırmak istediği, ancak becerememesi üzerine evlerinin balkonuna çıkarak "imdat" diye bağırdığını belirtti. Sanığın ardından meyve bıçağı ile yeniden müşteki Özge'nin üzerine yürüdüğü ve birden fazla kez hayati tehlike oluşturup basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek biçimde bıçakla yaraladığı da mütalaada açıklandı. Emine Demirel'in kızını kurtarmak istemesi üzerine bu kez sanığın olay tarihinde eşi olan Emine'ye aynı bıçakla birden fazla kez hayati tehlike oluşturup basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek biçimde yaraladığı da mütalaada kaydedildi. Sanığı komşularının durdurduğu da mütalaada açıklandı. Mütalaada, sanığın 2 müştekiye yönelik 'eşi kasten öldürmeye teşebbüs etme' ve 'kasten öldürmeye teşebbüs etme' suçlarından ayrı ayrı 22 yıldan 35 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Mütalaanın ardından son sözü sorulan sanık Çakmaktaş "pişmanım" dedi.

Sanığın son sözünün ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Mehmet Çakmaktaş'ın suç tarihinde eşi olan müşteki Emine Demirel'e karşı eyleminde dolayı 'eşi kasten öldürmeye teşebbüs etme' suçundan 17 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Sanık Çakmaktaş'ın müşteki Özge Gökbayrak'a karşı eylemi olan 'kasten öldürmeye teşebbüs etme' suçundan ise 12 yıl 6 ay hapsine hükmedildi. Mahkeme sanığa verilen cezada herhangi bir indirim uygulamadı.

Olayın Geçmişi

Avcılar'da 21 Ocak 2020'de Mehmet Çakmaktaş babasının fotoğrafını yere düşürdüğü gerekçesiyle eşiyle tartışmaya başlamıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Çakmaktaş mutfaktan aldığı bıçak ile eşine ve üvey kızına saldırmıştı. Evden gelen sesleri duyan komşular polis çağırmıştı. Olayın ardından hazırlanan iddianamede Mehmet Çakmaktaş'ın 'eşi kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 20 yıla kadar, üvey kızına karşı 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan ise 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

Son dakika haberi! Eşini ve üvey kızını bıçaklayan sanık hakkında karar açıklandı
Son dakika haberi! Eşini ve üvey kızını bıçaklayan sanık hakkında karar açıklandı
Son dakika haberi! Eşini ve üvey kızını bıçaklayan sanık hakkında karar açıklandı
Son dakika haberi! Eşini ve üvey kızını bıçaklayan sanık hakkında karar açıklandı

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! Eşini ve üvey kızını bıçaklayan sanık hakkında karar açıklandı - Son Dakika


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