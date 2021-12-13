Son dakika haberi: Etrafa rastgele ateş açan şahıs bekçilerden kaçamadı - Son Dakika

Çorum'da alkollü bir şekilde etrafa rastgele silahla ateş eden şahıs bekçiler tarafından yakalandı.

Olay, Osmancık Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Abdibey Camii civarında silah seslerini duyan devriye görevi yapan bekçiler bölgeye intikal etti. Bölgede şüpheli olarak R.Y. isimli şahsı gören bekçiler harekete geçti. Bekçilerin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başlayan R.Y., silahıyla rastgele ateş açmaya devam etti. Bunun üzerine bekçilerden birisi havaya uyarı ateşi açtı. Kaçmaya devam eden Ramazan Y., kovalamacanın ardından bekçiler tarafından kıskıvrak yakalandı. Olayda bir araçta ızrar meydana gelirken, alkollü olduğu belirlenen R.Y.'nin üzerinde ele geçirilen tabanca el konuldu. Ayrıca, olay yerinde çok sayıda kovan bulundu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Tugay Göktürk/ İHA)