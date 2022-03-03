Son dakika 3. sayfa: Evden hırsızlık iddiasına gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika 3. sayfa: Evden hırsızlık iddiasına gözaltı

03.03.2022 15:17
Son dakika 3. sayfa: Evden hırsızlık iddiasına gözaltı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Samsun'da girdiği evden hırsızlık yaptığı iddia edilen bir kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Samsun'da girdiği evden hırsızlık yaptığı iddia edilen bir kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Saitbey Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ş.F.T.'ye ait evden 2 adet bakır kazan, elektrik kabloları ve banyo kazanı çalındı. Gazi Polis Merkezi ekipleri olayla ilgili E.Ç.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

Polisteki sorgusu tamamlanan E.Ç. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

YORUMLAR
500
Son dakika haberi! Samsun'da limanda konteyner taşıyıcısının çarptığı işçi öldü Son dakika haberi! Samsun'da limanda konteyner taşıyıcısının çarptığı işçi öldü

İlkadım, Samsun, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: Evden hırsızlık iddiasına gözaltı - Son Dakika


Son Dakika
15:16 Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, teslim olan Rus askerlerin çantalarından çıkan eşyaları sosyal medyada paylaştı!
15:09 BM Mülteciler Yüksek Komiserinden Ukrayna göçü yorumu: 40 yıldır böyle hızlı kaçış görmedim
15:09 Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'den savaş tazminat talebi: Rusya buna mecbur kalacak!
15:04 Parti heyetini Moskova'ya yollayan Perinçek: Rusya, Erdoğan'ın tutumlarını vefalı bulmadı! Heyette Ethem Sancak da var
15:00 Sevenleri Müslüm Baba'yı unutmadı: Ölüm yıldönümünde mezarının başında buluştular
14:58 İkizlerinin videosunu paylaştı ve sordu: Ne anlatıyorlar size? Pelin Akil'den gülümseten davranış
14:52 İstanbullular 3 ayrı metroya kavuşuyor! 2022 yılı içinde açılacak
14:40 Bakan Lavrov, "Rusya nükleer silah kullanacak mı?" sorusunu cevapladı: Bu Batı'nın aklından geçen bir şey
14:39 Formula 1, Rusya Grand Prix'si ile olan sözleşmesini feshetme kararı aldığını duyurdu
14:36 Enerji Bakanlığı ''Zeytin ağaçları kesilecek'' iddiasını yalanladı: Söz konusu değil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2022 15:24:26. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika 3. sayfa: Evden hırsızlık iddiasına gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement