Son dakika 3. sayfa: Evinde kaçak cep telefonu satan şahsa polis operasyonu - Son Dakika

Son dakika 3. sayfa: Evinde kaçak cep telefonu satan şahsa polis operasyonu
15.10.2020 16:33
Son dakika haberler: Afyonkarahisar'da evinde gümrük kaçağı cep telefonu satan şahıs polis operasyonu ile gözaltına alındı.
Afyonkarahisar'da evinde gümrük kaçağı cep telefonu satan şahıs polis operasyonu ile gözaltına alındı. Şahsın evinde yapılan aramalarda ise 8 kaçak cep telefonu ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 4 bin 500 TL para ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre, operasyon İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yapıldı. Aldığı istihbarat üzerine bir eve baskın düzenleyen ekipler evde yaptıkları aramada 8 kaçak cep telefonu ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 4 bin 500 TL para yakaladı.
Operasyonun ardından 2 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR
Son Dakika Bu da inek kavgası! Kazma sapıyla kafasına vurulunca komşusuna kurşun yağdırdı Salça kazanı yüzünden oğlunu öldüren baba: Aslan gibi çocuktu, panikle hareket ettim Sevgilisiyle video çeken Paige Turley, amuda kalkınca göğüsleri açıldı Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Üniversitelerde yüz yüze eğitimi en kısa sürede başlatmayı hedefliyoruz Dizi kanalında asistanlık teklifi için görüşmeye giden öğrenciler, tacizcilerle karşı karşıya kaldı TBMM'de ders niteliğinde konuşma! AK Partili Yeğin'in sözleri tüm partilerden takdir topladı Canından bezen aile, yılanların yuva yaptığı evlerini yıkıyor Erkek erkeğe ilişkiye giren grubun fotoğrafları üzerinden akılalmaz dolandırıcılık! Montajlayıp tehdit ettiler