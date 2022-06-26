Son dakika haberleri... Evini ilaçlattı, binadaki vatandaşlar zehirlendi: 16 kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri... Evini ilaçlattı, binadaki vatandaşlar zehirlendi: 16 kişi hastaneye kaldırıldı

26.06.2022 03:46

Son dakika 3. sayfa haberi: Evini ilaçlattı, binadaki vatandaşlar zehirlendi: 16 kişi hastaneye kaldırıldı Bağcılar'da 6 katlı bir binada oturan vatandaş evini ilaçlattı.

Evini ilaçlattı, binadaki vatandaşlar zehirlendi: 16 kişi hastaneye kaldırıldı

İSTANBUL - Bağcılar'da 6 katlı bir binada oturan vatandaş evini ilaçlattı. İlaçlama sonrasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı binada yaşayan kişilerden 16'sı zehirlendi.

Olay, Bağcılar Yenigün Mahallesi'nde meydana geldi. Altı katlı bir apartmanda bulunan bir dairede iddiaya göre ilaçlama yapıldı. Yapılan ilaçlama sonucunda, binada bulunan kişilerden 2'si çocuk olmak üzere 16 kişi zehirlendi. Olayın ardından sokağa çok sayıda ambulans gönderildi. Zehirlenen kişilere ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Daha sonra zehirlenen vatandaşlar tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olay yerine emniyet şeridi çekerek güvenlik önlemi alan polis ekipleri, olay yerine itfaiye ve AFAD ekiplerini çağırdı. İlaçlanan dairede ilaçtan etkilenen birinin olup olmadığını kontrol etmek amacıyla, AFAD ekipleri özel kıyafetler giyerek binayı kontrol etti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri: AVM'de kalp krizi geçiren şahıs hastaneye kaldırıldı Son dakika haberleri: AVM'de kalp krizi geçiren şahıs hastaneye kaldırıldı Son dakika haberi | Bursa'da yangın paniği: Dumandan zehirlenen 6 kişiyi mahalleli böyle kurtardı Son dakika haberi | Bursa'da yangın paniği: Dumandan zehirlenen 6 kişiyi mahalleli böyle kurtardı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri... Evini ilaçlattı, binadaki vatandaşlar zehirlendi: 16 kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:41 Ordu'da midibüs kaza yaptı: Dekan hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı
20:38 Mustafa Sarıgül, Yunanistan Parlamentosu önünde Türk bayrağı açmasının ardından saldırıya uğradı
20:33 Galatasaray, Abdülkerim Bardakcı ile sözleşme imzaladı! Transfer ücreti dudak uçuklattı
20:20 AFAD şiddetli yağışa karşı Bartın, Kastamonu ve Zonguldak'taki vatandaşları uyardı
19:57 Mastürbasyon yaparken cinsel organına zincir sokan adam hastanelik oldu
19:52 Fenerbahçe, ikinci hazırlık maçında Tirana'yı 4-0 mağlup ett
19:32 Fenerbahçe'nin yeni transferi Lincoln Henrique hazırlık maçlarındaki performansıyla mest etti
19:08 Real Madrid ile sözleşmesi sona eren Gareth Bale, ABD ekibiyle 1 yıllık kontrat imzalayacak
18:54 Fırat Kalkanı bölgesinde 5, Pençe-Kilit bölgesinde ise 2 terörist etkisiz hale getirildi
18:13 Beşiktaş, Wout Weghorst ile anlaşmaya varmak üzere! Golcü İstanbul'a geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2022 04:17:21. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Evini ilaçlattı, binadaki vatandaşlar zehirlendi: 16 kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement