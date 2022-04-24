Son dakika 3. sayfa: Evlatlık verdiği oğlu tarafından mermer darbesi ile öldürülen adamın cenazesi alındı - Son Dakika
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Son dakika 3. sayfa: Evlatlık verdiği oğlu tarafından mermer darbesi ile öldürülen adamın cenazesi alındı

24.04.2022 00:07

Edinilen son dakika haberine göre Evlatlık verdiği oğlu tarafından mermer darbesi ile öldürülen adamın cenazesi alındı Antalya'da çocukken evlatlık verdiği oğlu tarafından başına aldığı mermer darbesi sonrasında hayatını kaybeden adamın cenazesi yeğeni tarafından Adli Tıp Kurumu morgundan teslim alındı.

Evlatlık verdiği oğlu tarafından mermer darbesi ile öldürülen adamın cenazesi alındı

ANTALYA - Antalya'da çocukken evlatlık verdiği oğlu tarafından başına aldığı mermer darbesi sonrasında hayatını kaybeden adamın cenazesi yeğeni tarafından Adli Tıp Kurumu morgundan teslim alındı.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Ermenek Mahallesi'ndeki faal olmayan bir kokoreççide yaşandı. İddiaya göre, işyeri sahibi Cemil G. ile birlikte kokoreççide kalan Mehmet Fuat Saral'ın yanına, küçük yaşta evlatlık verdiği M. A. Y. para istemek için geldi. İkili arasında tartışma çıkarken, işyeri sahibi Cemil G., işyerinden dışarı çıktı. Bu sırada M. A. Y., iddiaya göre Saral'ın başına mermerle vurdu, ardından Cemil G.'nin cep telefonunu kırıp, olay yerinden uzaklaştı. Olay sonrası çevredeki diğer esnaflar ise 112'yi arayarak kavga ihbarında bulundu. İhbarla birlikte olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kokoreççiye giren sağlık ekipleri, sırt üstü yatan Mehmet Fuat Saral'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Gözaltına alındı, suçlamayı kabul etmedi

Gözaltına alınan şüpheli M. A. Y'nin ayakkabılarıysa, kokoreççi dükkanında bulundu. Yapılan sağlık kontrolünde 1.03 promil alkollü olduğu belirlenen şüpheli, verdiği ilk ifadesinde suçlamayı kabul etmediği, babasının öldüğünden haberi olmadığını söylediği öğrenildi. Hayatını kaybeden Mehmet Fuat Saral'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Teslim alındı

Yaşlı adamın cenazesi Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerinin ardından yeğeni tarafından teslim alındı. Cenazenin Kurşunlu Mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi. Öte yandan olayla ilgili savcılığın soruşturmasının devam ettiği öğrenildi.

Son dakika 3. sayfa: Evlatlık verdiği oğlu tarafından mermer darbesi ile öldürülen adamın cenazesi alındı
Son dakika 3. sayfa: Evlatlık verdiği oğlu tarafından mermer darbesi ile öldürülen adamın cenazesi alındı
Son dakika 3. sayfa: Evlatlık verdiği oğlu tarafından mermer darbesi ile öldürülen adamın cenazesi alındı
Son dakika 3. sayfa: Evlatlık verdiği oğlu tarafından mermer darbesi ile öldürülen adamın cenazesi alındı

YORUMLAR
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Bebekken evlatlık verilen genç baba katili oldu: Başına mermerle vurmuş Bebekken evlatlık verilen genç baba katili oldu: Başına mermerle vurmuş Antalya'da tartıştığı oğlu tarafından öldürüldüğü iddia edilen babanın cenazesi yakınlarına teslim edildi Antalya'da tartıştığı oğlu tarafından öldürüldüğü iddia edilen babanın cenazesi yakınlarına teslim edildi

Adli Tıp Kurumu, Mehmet Fuat, Muratpaşa, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: Evlatlık verdiği oğlu tarafından mermer darbesi ile öldürülen adamın cenazesi alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika 3. sayfa: Evlatlık verdiği oğlu tarafından mermer darbesi ile öldürülen adamın cenazesi alındı - Son Dakika
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