Son dakika haberleri! Organize Sanayi Bölgesi'ndeki yangın kontrol altına alındı - Son Dakika

Organize Sanayi Bölgesi'ndeki yangın kontrol altına alındı

HATAY - Hatay'da Antakya Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir fabrikada çıkan yangın 3 saatin sonunda güçlükle kontrol altına alındı. Fabrika yangını drone ile görüntülendi.

Antakya ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir palet fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye personeli ile müdahale edilirken, Antakya Orman İşletme ekipleri de destek verdi. 3 saatin sonunda güçlükle kontrol altına alındı.

Drone ile havadan görüntülenen yangında soğutma çalışmaları sürüyor.