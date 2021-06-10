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Son dakika 3. sayfa: Fabrikada yangın ihbarı itfaiye ekiplerini harekete geçirdi - Son Dakika

Son dakika 3. sayfa: Fabrikada yangın ihbarı itfaiye ekiplerini harekete geçirdi

10.06.2021 00:47
Son dakika 3. sayfa: Fabrikada yangın ihbarı itfaiye ekiplerini harekete geçirdi, System.String[]

Son dakika haberler: Zonguldak'ın Ereğli ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren ve demir çelik imalatı yapan fabrikadan dumanlar yükseldiği ihbarını alan itfaiye ekipleri yaptıkları kontrollerde yangın olmadığını belirledi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren ve demir çelik imalatı yapan fabrikadan dumanlar yükseldiği ihbarını alan itfaiye ekipleri yaptıkları kontrollerde yangın olmadığını belirledi.

Edinilen bilgiye göre Hamzafakıhlı Mahallesi'nde ki OSB'de faaliyet gösteren ve demir çelik imalatı yapan fabrikadan dumanlar yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri görevli bekçi ile birlikte fabrikanın çevresinde ve içerisinde incelemelerde bulundu. Kısa süre önce ilçede bir gıda toptancısının çıkan yangında kül olması üzerine fabrikada detaylı inceleme yapan itfaiye ekipleri yangına rastlamadı. İtfaiye ekipleri bir süre fabrikada bekledikten sonra rapor tutup olay yerinden ayrıldı. - ZONGULDAK

Son dakika 3. sayfa: Fabrikada yangın ihbarı itfaiye ekiplerini harekete geçirdi
Son dakika 3. sayfa: Fabrikada yangın ihbarı itfaiye ekiplerini harekete geçirdi
Son dakika 3. sayfa: Fabrikada yangın ihbarı itfaiye ekiplerini harekete geçirdi

Zonguldak, İtfaiye, Yangın, OSB, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: Fabrikada yangın ihbarı itfaiye ekiplerini harekete geçirdi - Son Dakika


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