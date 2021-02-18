Son dakika 3. sayfa: Facianın eşiğinden dönüldü: Tüpgaz yüklü kamyonette yangın çıktı - Son Dakika

Son dakika 3. sayfa: Facianın eşiğinden dönüldü: Tüpgaz yüklü kamyonette yangın çıktı

18.02.2021 13:09
Son dakika 3. sayfa: Facianın eşiğinden dönüldü: Tüpgaz yüklü kamyonette yangın çıktı, System.String[]

Gelen son dakika haberlerine göre Kırıkkale'de binaların arasında park halinde bulunan tüpgaz yüklü kamyonette yangın çıktı.

Kırıkkale'de binaların arasında park halinde bulunan tüpgaz yüklü kamyonette yangın çıktı. Alevlerin olduğu sırada kamyonetten tüpleri indiren bir kişinin de elleri yandı.

Yangın, öğle saatlerinde Kırıkkale kent merkezindeki Plevne Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Gürsoy'a ait ardiyede park halinde duran tüpgaz dolu bir kamyonette elektrik şasesinden kaynaklanan yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler yan tarafta bulunan 2 katlı ahşap eve de sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Alevlerin yükseldiği sırada Hikmet Gürsoy ve vatandaşlar facianın önüne geçmek için kamyonetteki tüpleri yangından uzaklaştırdı. Elleri yanan Hikmet Gürsoy'un ilk müdahalesi ambulansta yapıldı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Soğutma çalışmalarının ardından yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

"Tehlikenin önüne geçmek için tüpleri boşalttık"

Olay anını İHA muhabirine yangını anlatan tüpgaz firması sahibi Mehmet Gürsoy, "Ardiyede duran araba alev almış. Biz de görene kadar alev her yerini sarmıştı arabanın. Biz tehlikeyi önlemek için içindeki tüpleri boşalttık. Tehlikeyi üzerinden atmak için. O şekilde oldu itfaiye geldi söndürdü. Oğlum tüpleri boşaltırken elleri yandı" ifadesini kullandı. - KIRIKKALE

Son dakika 3. sayfa: Facianın eşiğinden dönüldü: Tüpgaz yüklü kamyonette yangın çıktı
Son dakika 3. sayfa: Facianın eşiğinden dönüldü: Tüpgaz yüklü kamyonette yangın çıktı
Son dakika 3. sayfa: Facianın eşiğinden dönüldü: Tüpgaz yüklü kamyonette yangın çıktı
Son dakika 3. sayfa: Facianın eşiğinden dönüldü: Tüpgaz yüklü kamyonette yangın çıktı
Son dakika 3. sayfa: Facianın eşiğinden dönüldü: Tüpgaz yüklü kamyonette yangın çıktı
Son dakika 3. sayfa: Facianın eşiğinden dönüldü: Tüpgaz yüklü kamyonette yangın çıktı
Son dakika 3. sayfa: Facianın eşiğinden dönüldü: Tüpgaz yüklü kamyonette yangın çıktı

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Mehmet Gürsoy, Kırıkkale, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: Facianın eşiğinden dönüldü: Tüpgaz yüklü kamyonette yangın çıktı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Müge Anlı, canlı yayına çıkmak için kendilerinden 10 bin TL isteyen adama ateş püskürdü CHP'li belediye başkanı, AK Partili ismin izinden gidiyor! O da öğrenciler için makam aracını satışa çıkardı Bipolar bozukluk hastası hamile eşinin fuhuş bataklığından kurtarılmasını istiyor İstanbul'da görülen kar yağışları sonrasında baraj doluluk oranı yüzde 48,67'ye yükseldi Normalleşme süreci başlıyor! Belirlenen 8 şartı uygulayan restoran ve kafeler, müşterilerini ağırlayabilecek İlişki yaşadığı mesai arkadaşını öpen çalışan, Yargıtay kararıyla tazminatsız kovuldu Belediye çalışanının bıraktığı not araç sahibini duygulandırdı: Aracın aynasını kırdık, sizi bulamadık Türkiye'nin mutluluk haritası çıkarıldı! Mutsuzların sayısı artarken en çok mutlu eden şey ise yüzde 70.9 ile sağlık oldu
Genç kadının itirafı yıllar sonra ortaya çıktı: Kibariye'nin eşinden çocuk aldırdım Genç kadının itirafı yıllar sonra ortaya çıktı: Kibariye'nin eşinden çocuk aldırdım         
13:11
IMF Türkiye Masası Şefi: Politika değişikliği enflasyonu da kademeli olarak düşürecek IMF Türkiye Masası Şefi: Politika değişikliği enflasyonu da kademeli olarak düşürecek         
12:39
Porto-Juventus maçında Pepe, Merih Demiral'a yumruk atmaya kalktı Porto-Juventus maçında Pepe, Merih Demiral'a yumruk atmaya kalktı         
11:55
Doğan Cüceloğlu son yolculuğuna uğurlanıyor Doğan Cüceloğlu son yolculuğuna uğurlanıyor         
11:46
Gürültü yapan komşu çocuklarının başından aşağıya pis kokulu sarı bir sıvı döktü Gürültü yapan komşu çocuklarının başından aşağıya pis kokulu sarı bir sıvı döktü         
11:11
Dünya Dünya "Rüzgar esti, hamile kaldım" diyen kadını konuşuyor! Polis iddiayla ilgili soruşturma başlattı         
11:02
Karda poşetle kayan 3 genç elektrik direğine çarparak yola savruldu! O anlar kamerada Karda poşetle kayan 3 genç elektrik direğine çarparak yola savruldu! O anlar kamerada         
10:49
Kaza yapan otomobilde hareketsiz yatan sürücünün uyuşturucu komasına girdiği belirlendi Kaza yapan otomobilde hareketsiz yatan sürücünün uyuşturucu komasına girdiği belirlendi         
10:17
Sosyal medyada başlayan Sosyal medyada başlayan "Maske sağlığa zararlıdır" propagandası büyük tepki çekti         
09:58
Aleyna Tilki'den Aleyna Tilki'den "Ölüm hakkında ne düşünüyorsun" sorusuna pes dedirten cevap: Küçük yaştan beri ilgim var         
09:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi! İşte martta başlayacak normalleşme sürecinin detayları Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi! İşte martta başlayacak normalleşme sürecinin detayları         
09:34
Sultanahmet'e çakarlı araçla gelen 2. Abdülhamid'in torunu Sultanahmet'e çakarlı araçla gelen 2. Abdülhamid'in torunu "Yolun yolumuzdur şehzadem" sloganlarıyla karşılandı         
09:28
Doğuştan vajinası ve rahmi olmayan kadın, ameliyat için maddi destek bekliyor Doğuştan vajinası ve rahmi olmayan kadın, ameliyat için maddi destek bekliyor         
09:12
Burnuna gelen kötü koku üzerine tavan arasında cansız beden buldu Burnuna gelen kötü koku üzerine tavan arasında cansız beden buldu         
09:08
Vaka sayısına göre kısıtlamalar kalkacak! İşte normalleşmeye en yakın ve en uzak illerimiz Vaka sayısına göre kısıtlamalar kalkacak! İşte normalleşmeye en yakın ve en uzak illerimiz         
21:58
Çölün ortasında inanılmaz olay! Bir arabanın yanında 8 cansız beden bulundu Çölün ortasında inanılmaz olay! Bir arabanın yanında 8 cansız beden bulundu         
16:54
Eksi 10 derecede narkozla hayatına son veren doktorun veda mektubu ortaya çıktı Eksi 10 derecede narkozla hayatına son veren doktorun veda mektubu ortaya çıktı         
16:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2021 13:19:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika 3. sayfa: Facianın eşiğinden dönüldü: Tüpgaz yüklü kamyonette yangın çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei