Cinayetin ardından kahreden bir detay ortaya çıktı. Nadia Nori'nin hamile olduğu öğrenildi. Cani koca, sevk edildiği Denizli 2. Sulh Ceza Hakimliğince 'Gebe olduğu bilinen kadını öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

Denizli, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Eşinin fare zehri verip boğarak katlettiği 1 çocuk annesi kadın hamileymiş - Son Dakika

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