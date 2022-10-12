Eşinin fare zehri verip boğarak katlettiği 1 çocuk annesi kadın hamileymiş - Son Dakika
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Eşinin fare zehri verip boğarak katlettiği 1 çocuk annesi kadın hamileymiş

12.10.2022 18:18

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde eşinin fare zehri verdiği fakat ölmeyince boğarak katlettiği Nadia Nori'nin ölümüyle ilgili kahreden bir ayrıntı gün yüzüne çıktı. Eşi tarafından feci şekilde öldürülen kadının hamile olduğu belirtildi.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yaşayan 1 çocuk annesi Nadia Nori (30) korkunç bir cinayete kurban gitti. Fatih Mahallesi'nde dün gece saatlerinde Nadia Nori'nin cansız bedeni elleri koli bandıyla, ayakları plastik kelepçeyle bağlanıp battaniyeye sarılı halde bulundu.

FARE ZEHRİYLE ÖLMEYİNCE BOĞARAK KATLETTİ

22 yaşındaki Sabour Sakhizadeh'in eşi Nadia Nori'ye fare zehri vererek ölmesini beklediği, akşam iş dönüşü yaşadığını görünce boğarak katlettiği öğrenildi.

TALİHSİZ KADININ HAMİLE OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Cinayetin ardından kahreden bir detay ortaya çıktı. Nadia Nori'nin hamile olduğu öğrenildi. Cani koca, sevk edildiği Denizli 2. Sulh Ceza Hakimliğince 'Gebe olduğu bilinen kadını öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kaynak: İHA

Denizli, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eşinin fare zehri verip boğarak katlettiği 1 çocuk annesi kadın hamileymiş - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eşinin fare zehri verip boğarak katlettiği 1 çocuk annesi kadın hamileymiş - Son Dakika
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