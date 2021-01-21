Son dakika 3. sayfa: Fatih'te yaygaracılık çetesi kamerada...Sözde kavga çıkarıp 10 bin dolar parasını çaldılar - Son Dakika

Son dakika 3. sayfa: Fatih'te yaygaracılık çetesi kamerada...Sözde kavga çıkarıp 10 bin dolar parasını çaldılar

21.01.2021 14:58

Son dakika haberi... Fatih'te yaygaracılık çetesi kamerada.

Fatih'te yaygaracılık çetesi kamerada...Sözde kavga çıkarıp 10 bin dolar parasını çaldılar

İSTANBUL - Fatih'te özellikle döviz bürosu ve bankalardan çıkan vatandaşları yaygaracılık yöntemiyle soyan 8 kişilik çete Asayiş Şube ekiplerinin operasyonuyla çökertildi. Sözde kavga çıkartarak aralarına aldıkları vatandaşın parasını çalan çete üyeleri, adliyeye sevk edildi. Çetenin son mağduru Mehmet Paşaoğlu, Asayiş Şube ekiplerine teşekkür etti.

Edinilen bilgiye göre, 8 kişilik "yaygaracılık" çetesi bir süredir Fatih'te özellikle döviz bürosu ve bankaların önünü mesken tuttu. Bankadan ya da döviz bürosundan çıkan vatandaşları gözüne kestiren çete üyeleri, sözde kavga çıkartarak onlarca kişinin parasını çaldı. Çetenin son mağduru Mehmet Paşaoğlu isimli vatandaş oldu. Yolda kavga çıkaran çete üyeleri, bir anda Paşaoğlu'nu aralarına alarak 10 bin dolar parasını çaldı. Durumu fark eden Mehmet P. olayı polis ekiplerine bildirdi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri çevrede bulunan güvenlik kameralarını inceleyerek 18 Ocak Pazartesi günü yapılan teknik ve fiziki işlemlerin ardından 8 şüpheli A.T,N.Ö, E.K,A.I, O.A, M.A, M.B ve Ş.Y'i yapılan eş zamanlı operasyonla yakalanarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerin son 3 ayda toplam 17 kişiyi dolandırdıkları ve 500 Bin TL para çaldıkları tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Ne olduğunu anlamadım

10 bin dolar parası çalınan Mehmet Paşaoğlu "Yürüyordum. Bir anda bir kaç kişi önüme çıktı ve kavga etmeye başladılar. Ben ortada kaldım o anda hissettim biri sol cebini elime vurdu. Arkamı dönüp baktığımda iki kişiydiler ve hemen anladım bağırmaya başladım. Üçü bir anda koşmaya başladılar. 10 bin dolarımı çaldılar. O bölgede çok dövizci var. Para cebimdeydi beni metro çıkışında görmüşler. Emniyetteki arkadaşlar çok ilgilendiler Yankesicilik ve dolandırıcılık ekipleri özellikle hepsine çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Sözde kavga kameralara yansıdı

Şüpheliler daha önceden tespit ettikleri vatandaşların yanına gittikleri ve bir anda kalabalık oluşturdukları ve o sırada birbirlerine vurarak kavga çıkarttıkları görüntülendi. Çıkan sözde kavga sırasında ne olduğunu anlamayan vatandaşların cebinden kıskıvrak paralarını çalan şüpheliler olayı gerçekleştirdikten sonra kaçtıkları görüldü.

Son dakika 3. sayfa: Fatih'te yaygaracılık çetesi kamerada...Sözde kavga çıkarıp 10 bin dolar parasını çaldılar
Son dakika 3. sayfa: Fatih'te yaygaracılık çetesi kamerada...Sözde kavga çıkarıp 10 bin dolar parasını çaldılar
Son dakika 3. sayfa: Fatih'te yaygaracılık çetesi kamerada...Sözde kavga çıkarıp 10 bin dolar parasını çaldılar
Son dakika 3. sayfa: Fatih'te yaygaracılık çetesi kamerada...Sözde kavga çıkarıp 10 bin dolar parasını çaldılar

Asayiş, Döviz, kavga, Fatih, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: Fatih'te yaygaracılık çetesi kamerada...Sözde kavga çıkarıp 10 bin dolar parasını çaldılar - Son Dakika


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