Son dakika 3. sayfa: Feci kazada hayatını kaybeden 2 kişi Kocaeli'de toprağa verildi - Son Dakika
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Son dakika 3. sayfa: Feci kazada hayatını kaybeden 2 kişi Kocaeli'de toprağa verildi

02.04.2022 19:13
Son dakika 3. sayfa: Feci kazada hayatını kaybeden 2 kişi Kocaeli'de toprağa verildi

Bir son dakika haberine göre Sakarya'da kontrolden çıkan otomobilin park halindeki kamyonete çarpması neticesinde meydana gelen kazada hayatını kaybeden 2 kişi, Kocaeli'de toprağa verildi.

Sakarya'da kontrolden çıkan otomobilin park halindeki kamyonete çarpması neticesinde meydana gelen kazada hayatını kaybeden 2 kişi, Kocaeli'de toprağa verildi. Yaralanan 5 kişiden birinin ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Kaza, dün Sakarya'nın Erenler ilçesi Atatürk Bulvarı Emniyet Müdürlüğü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 41 YY 230 plakalı Volkswagen marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde park halindeki 54 AAY 526 plakalı Ford marka kamyonete arkadan çarptı. Meydana gelen kazada, otomobil içerisinde sıkışan Salih Can Öner isimli vatandaş, hayatını kaybederken, Eyüp Dağ, M.İ., T.O., A.G., N.G. ve ismi öğrenilmeyen bir kişi yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahale sonrasında hastaneye sevk edildi. Yaralılardan Eyüp Dağ, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralılardan birinin de sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazada hayatını kaybeden Salih Can Öner ve 2 çocuk babası Eyüp Dağ, memleketleri Kocaeli'ne getirildi. Salih Can Öner, Kartepe ilçesinde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından, Eyüp Dağ ise Kadıköy Mahallesi'nde bulunan Hayırseverler Camii'de ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. - KOCAELİ

Son dakika 3. sayfa: Feci kazada hayatını kaybeden 2 kişi Kocaeli'de toprağa verildi
Son dakika 3. sayfa: Feci kazada hayatını kaybeden 2 kişi Kocaeli'de toprağa verildi
Son dakika 3. sayfa: Feci kazada hayatını kaybeden 2 kişi Kocaeli'de toprağa verildi
Son dakika 3. sayfa: Feci kazada hayatını kaybeden 2 kişi Kocaeli'de toprağa verildi
Son dakika 3. sayfa: Feci kazada hayatını kaybeden 2 kişi Kocaeli'de toprağa verildi
Son dakika 3. sayfa: Feci kazada hayatını kaybeden 2 kişi Kocaeli'de toprağa verildi

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Sakarya'da kaza: 1 ölü, 6 yaralı Sakarya'da kaza: 1 ölü, 6 yaralı Kocaeli'de beton mikseriyle çarpışarak devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı Kocaeli'de beton mikseriyle çarpışarak devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Otomobil, Sakarya, Kocaeli, Eyüp, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: Feci kazada hayatını kaybeden 2 kişi Kocaeli'de toprağa verildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika 3. sayfa: Feci kazada hayatını kaybeden 2 kişi Kocaeli'de toprağa verildi - Son Dakika
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