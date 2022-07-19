Karaçulha Mahallesi'ndeki tarım arazisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşların 112 Açil Çağrı Merkezinden yardım çağrısı üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi Fethiye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın, çevredeki seralara sıçramadan söndürüldü. Yangında, bölgede park halinde bulunan bir otomobil, zarar gördü. - MUĞLA

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika 3. sayfa: Fethiye'de tarım arazisinde çıkan yangın büyümeden söndürüldü - Son Dakika

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