Son dakika haberi | FETÖ'nün sözde askeri okullardan sorumlu mahrem imamı tutuklandı - Son Dakika

Son dakika haberi | FETÖ'nün sözde askeri okullardan sorumlu mahrem imamı tutuklandı

Son dakika habere göre Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturmasın kapsamında düzenlenen operasyonda polis tarafından Konya'da yakalanan ve sözde askeri okullardan sorumlu mahrem imam olduğu öne sürülen Sabri K., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Son dakika haberi | FETÖ'nün sözde askeri okullardan sorumlu mahrem imamı tutuklandı, System.String[]

Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturmasın kapsamında düzenlenen operasyonda polis tarafından Konya'da yakalanan ve sözde askeri okullardan sorumlu mahrem imam olduğu öne sürülen Sabri K., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

20 Eylül'de Konya'da yakalanarak Afyonkarahisar'a getirilen ve "mahrem imam" olduğu öne sürülen zanlı Sabri K., İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesindeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından mahkeme çıkarılan Sabri K., tutuklanarak ceza evine gönderildi. Tutuklanan şahsın öğretmen olduğu ve örgütün askeri okullardan sorumlu mahrem imam olduğu öne sürüldü.

(İHA)

Terör Örgütü, Mahrem, Konya, Afyon, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 18:06 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | FETÖ'nün sözde askeri okullardan sorumlu mahrem imamı tutuklandı - Son Dakika

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