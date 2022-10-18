Uşak haberi... Uşak'ta FETÖ operasyonunda 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Uşak haberi... Uşak'ta FETÖ operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

18.10.2022 18:00

Uşak haberi... Uşak'ta FETÖ operasyonunda 5 şüpheli yakalandı Uşak'ta düzenlenen FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda 5 şüpheli yakalanırken 19 adet tam Cumhuriyet altın, 3 adet çeyrek altın, 29 bin 200 ABD Doları, 3 bin 650 EURO ve 8 bin 100 TL ele geçirildi.

Uşak'ta FETÖ operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

UŞAK - Uşak'ta düzenlenen FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda 5 şüpheli yakalanırken 19 adet tam Cumhuriyet altın, 3 adet çeyrek altın, 29 bin 200 ABD Doları, 3 bin 650 EURO ve 8 bin 100 TL ele geçirildi.

Uşak'ta İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik düzenlenen Gazi Turgut Aslan operasyonunda 5 şüpheli şahıs ekiplerce kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 19 adet tam Cumhuriyet altın, 3 adet çeyrek altın, 29 bin 200 ABD Doları, 3 bin 650 EURO ve 8 bin 100 TL ile birlikte 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

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Kaynak: İHA

Cumhuriyet, Uşak, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Uşak haberi... Uşak'ta FETÖ operasyonunda 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Uşak haberi... Uşak'ta FETÖ operasyonunda 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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