Antalya'da FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne yönelik yapılan çalışmalarda 3 kişi gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar kapsamında, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından Antalya ve Balıkesir ilinde yapılan operasyonlarda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edileceği bildirildi.

-İHA-