Son dakika 3. sayfa: FETÖ/PDY operasyonunda 3 şahıs yakalandı
Son dakika 3. sayfa haberi: Denizli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik operasyonlar kapsamında ankesörlü telefonla ardışık olarak aranan bir askeri öğrenci ile örgütün hücre evinde toplam 3 şahıs gözaltına alındı.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik operasyonlar kapsamında ankesörlü telefonla ardışık olarak aranan bir askeri öğrenci ile örgütün hücre evinde toplam 3 şahıs gözaltına alındı.
Denizli il Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele (TEM) Şube ekipleri FETÖ/PDY terör örgütüne karşı çalışmalara titizlikle devam ediyor. TEM ekipleri ankesörlü telefonla ardışık olarak aranan eski askeri öğrenciyi tespit ederek takibe aldı. Şahıs, başarılı operasyonun ardından gözaltına alındı. FETÖ/PDY terör örgütüne karşı mücadelede hız kesmeden operasyonlara devam eden TEM ekipleri örgütün hücre evlerine yönelik operasyon düzenledi. Örgütün hücre evlerinde biri 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan toplamda 2 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan toplam 3 şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. mahkemeye çıkarılan 3 şahıstan 2'si tutuklanarak ceza evine gönderildi. - DENİZLİ
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